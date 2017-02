No hubo porcentajes en la primera paritaria docente Locales 11/02/2017 Redacción El encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe y fue encabezada por los ministros Balagué y Genesini. El próximo viernes habrá una reunión de comisiones técnicas.

Se realizó ayer, en la ciudad de Santa Fe, la primera reunión paritaria del año con los gremios docentes. Del encuentro, llevado a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, participaron los ministros de Educación, Claudia Balagué; y de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, y representantes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y de la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).

En esta primera mesa paritaria se conformaron las comisiones técnicas que se reunirán el próximo viernes 17 de febrero en la sede del Ministerio de Educación.

Luego del encuentro, la ministra de Educación destacó “que el gobierno provincial ha cumplido siempre con la ley paritaria. Acabamos de iniciar un diálogo que esperamos sea fructífero y nos lleve a las mejores condiciones para este año”.

En el mismo sentido, Balagué dijo que “hablamos también de la situación nacional y la no convocatoria a paritarias de Nación y empezamos a trabajar algunos temas que han sido valorizados como muy positivos y fueron producto de esta paritaria como la titularización de los equipos socioeducativos que realizamos esta mañana y que distingue a la provincia”.

La titular de la cartera educativa sostuvo que se conformaron dos comisiones técnicas de trabajo que se reúnen el próximo viernes: una para trabajar el tema salarial y otra para seguir tratando condiciones de trabajo.

“La voluntad del gobierno, como todos los años, es seguir como política pública recomponiendo el salario de los docentes llevando adelante la mejor propuesta alcanzable por la provincia de Santa Fe y en el marco de un diálogo fructífero. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para que las clases puedan comenzar el 6 de marzo”, finalizó la ministra de Educación.

De la reunión también participaron los secretarios de Trabajo y Seguridad Social, Leonardo Panozzo; de Educación, Oscar Di Paolo; de Finanzas, Pablo Olivares; de Recursos Humanos de la Función Pública, Federico Crisalle; el subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Pablo Fernández; y el director provincial de Relaciones Laborales, Mario Gaggioli.



EVALUACIONES

Al cabo del encuentro, la titular de AMSAFE, Sonia Alesso, reveló que durante la reunión "no se habló de números", pero sí de la inquietud que existe hoy por "la pérdida del poder adquisitivo del salario y la inflación interanual".

Asimismo, ratificó que los gremios manejan cifras diferentes que la administración provincial, en particular en lo que se refiere a los porcentajes de inflación, que para el gobierno en 2016 fue del 32,9 por ciento.

Quedó planteado entonces que el primer tópico en desacuerdo, según confió Alesso a LT10, es "el retraso del año pasado" y en "la recuperación (de los haberes) de este año".

Por su parte, la ministra de Educación, Claudia Balagué, afirmó que "la idea es recomponer el salario" pero llegando a un aumento "alcanzable" para la provincia.

Además, reconoció que la diferencia de cifras será el primer punto de debate, aunque aseveró que se hará "el máximo esfuerzo para que las clases inicien a tiempo".