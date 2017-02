Cuatro integrantes de una familia argentina murieron en Uruguay Policiales 11/02/2017 Redacción TRAS CHOCAR CON ASALTANTES QUE ESCAPABAN DE LA POLICIA

FAMILIA DESTRUIDA. Un matrimonio y sus dos hijos encontraron la muerte.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Cuatro integrantes de una familia argentina murieron hoy en una ruta uruguaya cuando el auto en el que viajaban chocó de frente contra otro en el que iban cinco ladrones que escapaban de la policía, cuatro de los cuales fallecieron y el restante quedó gravemente herido. El trágico episodio ocurrió este viernes a la madrugada, alrededor de las 3:00, en la Ruta 1, entre las ciudades de Colonia y Montevideo, a unos 48 kilómetros de la capital uruguaya.

Los argentinos fallecidos fueron identificados como Gastón Monti, de 35 años, su esposa Yésica Núñez, de 33, y sus hijos Ignacio, de 8, e Isabella, de 2. La familia vivía en la ciudad de La Plata, Monti era oficial subinspector de la Policía Bonaerense, y su esposa era maestra. De acuerdo con la información brindada por la policía local, los delincuentes escapaban por la ruta a gran velocidad, en contramano y con las luces apagadas.

Según informó al diario El País de Uruguay la vocera de Bomberos, Mariela Vivone, los cinco ladrones iban por la ruta 1 en un Volkswagen Gol rojo y a la altura del kilómetro 48, el vehículo en el que viajaban cambió de senda, impactando de frente con un Toyota blanco en el que viajaba una familia de argentinos.

Varios efectivos policiales perseguían al auto en el que iban los delincuentes que, un rato antes del accidente, habían asaltado un local de cobranzas de la ciudad de Libertad. Los ladrones habían logrado llevarse dinero de las cajas fuertes de ese comercio, pero fueron descubiertos, por lo que se inició la persecución. El quinto delincuente, de 19 años, y el único que quedó vivo tras el impacto, fue retirado del vehículo por personal de Bomberos e internado con politraumatismo grave en un hospital de la localidad de San José.

Según la prensa local, el joven que resultó herido tiene antecedentes por hurto agravado en la localidad de Colonia, y tras el choque trató de escapar del lugar pero cayó en la banquina y no se pudo levantar, por lo que fue detenido y hospitalizado.



EL POLICIA ERA CUSTODIO

DE ESTELA DE CARLOTTO

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Gastón Monti, el oficial subinspector de la Policía Bonaerense que murió en el accidente de Uruguay, era uno de los custodios de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Tras enterarse de la trágica noticia, Carlotto se mostró conmovida por el accidente y expresó: "estoy consternada, realmente era una persona tan querida, tan apreciada. Yo tengo cuatro custodios desde el año en que me quisieron asesinar. El gobierno de la provincia me lo mantiene por razones obvias", explicó en diálogo telefónico con el canal de noticias C5N.

La presidenta de Abuelas contó también que cuando vio la información del accidente tuvo el presentimiento que era su

custodio: "Esta noticia cuando yo lo vi y empezaron a anunciar esto en seguida pensé en él, no sé porqué".

"Me afecta muchísimo, los custodios que me ponen son gente excelente, buena, respetuosa, comprometida, que me cuida. Es un dolor familiar casi el que tengo, la tristeza es tremenda", señaló y agregó: "Voy a acompañar con mi pensamiento el dolor de la familia y a los compañeros que siguen conmigo".

Estela también contó que ella lo había visto "muy entusiasmado" a Monti con sus vacaciones en Uruguay y que si bien no conocía a la esposa y a los hijos "era como si los conociera porque él desde que quedó embarazada la señora me contaba, cuando nació su hijita me contaba. Estaba con su casa que había construido, que se la había terminado. Tenía un sueño cumplido, todos los días tenía algo que agregar que iban engrosando su bienestar".