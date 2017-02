Abren inscripción para tres cursos en la CTA Locales 11/02/2017 Redacción Serán para una capacitación profesional sobre Informática Básica; Diseño de Páginas Web-Html e Introducción a la Programación con Sofware Libre. Lo organizan el Centro de Formación Profesional CCEP Paulo Freire, la CTA Castellanos y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Hasta el próximo 3 de marzo están abiertas las inscripciones para los interesados en cursos de Informática Básica; Diseño de Páginas Web-Html e Introducción a la Programación con Sofware Libre. Está organizado por el Centro de Formación Profesional CCEP "Paulo Freire", la Fundación La Paloma y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Todos los Cursos son gratuitos, destinados a mayores de 18 años y son avalados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS).

Para inscribirse deben dirigirse a la Sede del CCEP Paulo Freire, en Tucumán 107 (la sede de la CTA), de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 16 a 20 con su fotocopia de DNI, CUIL y certificado de estudios primarios o secundarios (esto último no es obligatorio). Al final de la cursada se entregarán certificados de estudios.

Para más información pueden consultar al teléfono 03492 – 15674351 o al correo lapalomaenlaflor@gmail.com

Los detalles fueron brindados a LA OPINION por Juan Soffietti coordinador Pedagógico del CCEP "Paulo Freire", quien comentó que "son tres cursos que tienen 2 o 3 comisiones cada uno -son 7 en total- para una población destinataria de unas 120 personas", comentó y agregó que "en 2015 presentamos un proyecto de formación profesional y capacitación en oficios, específicamente en el área de informática".

"Está dirigido para personas que tienen alguna dificultad laboral: o están desempleados o bien no están registrados, porque apunta a calificar a la mano de obra y poder insertarla. Por eso se da una doble certificación: la del curso completado y la PIL (Programa de Ingreso Laboral). Esto permite al eventual empleador no pagar la totalidad de las cargas sociales de los empleados o empleados en el caso de que los tomen. En principio, tiene una duración de seis meses, pero puede ser prorrogado hasta dos años. Esto permite una oportunidad laboral, que no precariza al trabajador", completó.



TRABAJO COORDINADO

"Nosotros trabajamos coordinadamente con la Gerencia de Empleo de la provincia de Santa Fe (la sede provincial del Ministerio de Trabajo), la Oficina de Empleo Local y específicamente con el sector, es decir, la Cámara de Empresas de Desarrollo Informático (CEDI) para hacer sinergia y no pisarnos en las propuestas que hacemos para la ciudad. Es decir, que no sean tan particulares que no terminen siendo diversas porque no se planifica. Nos parecía que era importante articular con el sector y fuimos generando una propuesta que contempla esta situación", comentó Soffietti.

Para culminar, destacó que el Centro de Comunicación y Educación Popular "Paulo Freire", a partir de este proyecto (aunque ya había trabajado con el Ministerio de Trabajo con anterioridad) quedó reconocido como Centro de Formación Profesional por parte del MTESS. "Esto nos permite seguir trabajando más estrechamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero también con el Ministerio de Educación de la Provincia y poder pensar algunas propuestas formativas, educativas a futuro, más allá de esto específico de la computación", sentenció.