CARTAS DE LECTORES

Sobre las palomas



Sr. Director:



Nunca fue mi deseo crear una polémica en lo atinente al serio problema suscitado por las palomas medianas o torcazas, sino advertir sobre el peligro de contagio de enfermedades a niños indefensos, por ellas transmitidas. Por otra parte, en los incontables años que he escrito para LA OPINION, siempre di mi nombre y documento y jamás me amparé en el anonimato para emitir un juicio laudatorio, o indagar sobre la especialidad de alguien.

Para su tranquilidad le diré que soy Profesor de Enseñanza Tecnológica jubilado en Escuela Técnica, con 29 años de servicio. A quien habla de “Apocalipsis” la invito a que un día soleado intente atravesar indemne la plaza central. Para finalizar, roguemos que no llegue la “Gripe Aviar”, que ya arribó a Entre Ríos.

Reitero, mi intención nunca fue polemizar, dando con esto por terminado el tema. Agradezco la nota favorable aparecida el jueves 9 de febrero, pero vuelvo a apuntar que mi objetivo sólo fue advertir, sugiriendo sólo como ejemplo, la solución tomada por los intendentes del sudoeste cordobés. ¡Ojo! con el próximo período de gestación, por la multiplicación de ejemplares. No es pronosticar el “Apocalipsis”.

PD: Yo mido, pienso y medito lo que escribo. Mi trayectoria al respecto así lo indica. Sería bueno saber quién emite el juicio.







Prof. Walter D. Guzmán

DNI 6.488.714