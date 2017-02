Se incendió la reserva ecológica de Punta Lara Policiales 11/02/2017 Redacción EL INTENDENTE DIJO QUE FUE INTENCIONAL

LA PLATA, 11 (NA). - Un incendio de grandes proporciones que se produjo ayer por la noche en la reserva ecológica de Punta Lara, fue el responsable del humo que se pudo percibir en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano. El siniestro, que según informó el intendente de Ensenada, Mario Secco, fue "intencional", comenzó este jueves por la noche en una zona de pastizales y campos ubicada entre los kilómetros 40 y 44 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en un lugar que los bomberos de Ensenada consideraron inaccesibles. Debido al incendio, un fuerte olor a quemado y una nube de humo afectó a varios barrios de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, por lo que los vecinos reportaron el hecho en las redes sociales.



"FUE INTENCIONAL"

El intendente de Ensenada, Mario Secco, advirtió hoy que el incendio en la Reserva Natural de Punta Lara fue "intencional" e informó que se "levantó" el trabajo de combate al fuego porque "no valía la pena arriesgar la vida de ningún bombero o rescatista", al tratarse de una zona en la que "no se pone en peligro nada". "Anoche se levantó porque no valía la pena arriesgar la vida de ningún bombero o rescatista, no se pone en peligro nada", sostuvo Secco sobre el siniestro que generó una humareda que cubrió un vasto sector del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aries.