Descartan elecciones en Venezuela en 1er. semestre

CARACAS, 11 (AFP-NA). - La rectora del poder electoral venezolano, Tania D'Amelio, descartó este viernes que las elecciones de gobernadores se realicen a finales del primer semestre -como se había anunciado-, porque la reinscripción de partidos políticos apenas concluirá el 21 de junio.

"Está interrumpido el proceso de la convocatoria (de elecciones) hasta tanto el proceso de renovación (de partidos) no concluya porque no puedes violar el derecho de esas organizaciones que quieren postular en el proceso", señaló D'Amelio en entrevista con Unión Radio.

Las elecciones de gobernadores debieron realizarse por ley en diciembre del año pasado, pues su mandato de cuatro años vencía en enero, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) las postergó sin mayor explicación.

El organismo comicial informó el pasado martes que los fines de semana entre el 18 de febrero y el 23 de abril 59 partidos políticos -oficialistas y opositores- deberán recoger firmas por un mínimo de 0,5% del padrón electoral en 12 estados para reinscribirse ante el CNE.

La rectora precisó que el proceso de renovación continuará hasta el 21 de junio, porque tras la recolección de firmas habrá un lapso de reparos e impugnaciones ante posibles irregularidades.

"Tengo que esperar que culmine el proceso, que es en junio, para saber qué organización con fines políticos debes cancelar. El proceso de renovación culminaría el 21 de junio porque hay un proceso de reparo", subrayó.

Según la rectora, solo cinco partidos políticos en Venezuela no deben reinscribirse, entre ellos el de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el de gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).