Calvo propone una policía ambiental

En el Salón Blanco de Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe, el gobernador Miguel Lifschitz junto a funcionarios de su gabinete recibió al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con la presencia de legisladores de ambas provincias. Entre los senadores provinciales que asistieron, estuvo presente Alcides Calvo (Dpto. Castellanos).

Terminado el encuentro, el senador manifestó: “En lo que a nosotros nos interesa, principalmente en el comportamiento del Canal Vila-Cululú, se estableció la elaboración de un plan director a través del Instituto Nacional del Agua, el cual se encuentra prácticamente finalizado. Además, se acordó avanzar en la firma de un convenio para la constitución de un comité inter-jurisdiccional entre ambas provincias, el cual luego deberá ser convalidado por el Gobierno Nacional. También se planteó la alternativa de comenzar a relevar todos los canales clandestinos que existen en ambas provincias, teniendo en cuenta que la provincia de Córdoba tiene ya constituida una policía ambiental. En ese aspecto me parece que también vamos a tener que trabajar en la provincia de Santa Fe para la constitución de una policía ambiental”.

"En conclusión, me parece una muy buena iniciativa que los gobiernos de Córdoba y Santa Fe se hayan reunido y que los legisladores podamos tener la posibilidad de hacer el seguimiento, lo que no se había hecho en estos últimos ocho años donde no tuvimos participación en los acuerdos y en los convenios que se habían firmados. Creo que como consecuencia de eso hoy sufrimos la falta de obra pública, la falta de control, la falta de participación, por lo que las lluvias han vuelto crítica esta situación, generando serios perjuicios para el Departamento”.