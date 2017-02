Argentina ante Venezuela con la obligación de ganar

El seleccionado argentino Sub 20 se mide hoy ante Venezuela, en el cierre de su participación en el Sudamericano de Ecuador, con el objetivo de ganar por cinco o más goles para clasificar sin depender de terceros al Mundial de la especialidad que se disputará en Corea del Sur entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

El conjunto dirigido por Claudio Ubeda, que a punto estuvo de quedar sin chances de sacar su pasaje al Mundial en el último encuentro con Brasil, en el que consiguió un agónico empate en dos tantos, tendrá también la posibilidad de estar en aquel país asiático si le gana a la "vinotinto", sin importar la diferencia de gol, y Brasil no puede imponerse en su choque ante Colombia.

En tanto, en caso de lograr un empate en el duelo pactado para las 17:30 de Argentina en el estadio Atahualpa de Quito, la suerte albiceleste estará atada a una goleada colombiana sobre el elenco brasileño por cinco o más tantos. El conjunto argentino, lejos de mostrar un buen nivel en la totalidad del torneo, en el que cambió piezas de manera constante, volverá a sufrir una modificación en el arco, aunque en este caso no por bajo rendimiento sino por el golpe sufrido por Facundo Cambeses ante Brasil. En su reemplazo, seguramente, estará el arquero de Atlético de Rafaela Ramiro Macagno, quien fue titular en la fase inicial y en el primer partido del Hexagonal final del Sudamericano. Por su parte, Venezuela, que viene de golear por 3-0 al gran candidato a quedarse con el título, Uruguay, intentará adueñarse no sólo de una histórica clasificación al Mundial de la categoría, sino también del torneo, si se dan una serie de resultados. El último encuentro entre ambos, en el cierre de la fase inicial del Sudamericano, el partido terminó empatado sin goles.



El programa de este sábado: 17:30 hs. Argentina vs Venezuela, 19:15 hs. Colombia vs Brasil, 22 hs. Ecuador vs Uruguay.



Las Posiciones: Uruguay 9, puntos; Ecuador 7; Venezuela 7; Brasil 5; Argentina 4; Colombia 1.



Probables formaciones



Argentina: Ramiro Macagno; Nahuel Molina, Cristian Romero, Juan Foyth, Milton Valenzuela; Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte o Julián Chicco; Lucas Rodríguez o Tomás Conechny, Matías Zaracho o Marcelo Torres, Brian Mansilla; Lautaro Martínez. DT: Claudio Ubeda.



Venezuela: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Josué Mejías, William Velásquez, José Hernández; Sergio Córdova, Ronaldo Lucena, Luis Ruiz, Yeferson Soteldo; Ronaldo Peña, Ronaldo Chacón. DT: Rafael Dudamel.



Cancha: Atahualpa de Quito.

Hora: 17.30 (Argentina).

TV: TyC Sports.