Los Pumitas ante Duendes

Este sábado el seleccionado argentino M-20, que tiene entre sus convocados al rafaelino Mayco Vivas, cerrará la Concentración Nacional en Rosario con un juego amistoso ante Duendes.



El seleccionado argentino de Los Pumitas, que las dos últimas semanas estuvo entrenando en la Concentración Nacional Juvenil M20 que se llevó a cabo en Rosario en las instalaciones del club Old Resian, tendrán este sábado desde las 9:30 y a las 11 hs., en cancha de Duendes, dos partidos amistosos contra equipos representativos del club verdinegro.



En primer turno se enfrentará el equipo 'rojo' de Argentina ante la Intermedia de Duendes y luego lo hará el elenco 'azul', ante la Primera del elenco rosarino. En dicho cotejo se anuncia la presencia del rafaelino Mayco Vivas, que comenzará desde el banco de relevos según lo anunciado por el staff técnico que tiene a Gastón Conde, Agustín Ezcurra, Maximiliano Bustos y Diego Giannantonio.



Posibles formaciones:



Pumitas "Azul": Santiago Pulella, José Luis González, Alejandro Luna; Nahuel Milan, Tomás Mattar; Bautista Stávile, Vicente Boronat, Facundo Domínguez; Matías Sauze, Martín Roger; Tomás Malanos, Teo Castiglioni, Facundo Ferrario, Leopoldo Herrera; Juan Pablo Castro.



Suplentes: Juan Ignacio Cruz, Lautaro Villegas, Mayco Vivas, Santiago Ruiz, Manuel Nogués, Santiago Carreras, Felipe Freyre.



Duendes: Guillermo Imhoff, Juan Prieto, Mauro Genco; Nicolás Quintero, Francisco Ibarguren; Román Pretz, Ignacio Gandini, Manuel Roques; Pedro Imhoff, Mateo Escalante; Juan Rapuzzi, Andrés Amelong, Julián Denhoff, Emiliano Narvaja, Patricio Rodríguez Vidal.



SEIS NACIONES: Este sábado se pondrá en marcha la segunda fecha del Seis Naciones con dos juegos: Italia vs Irlanda, Gales vs Inglaterra. Domingo: Francia vs Escocia



ARGENTINA XV: El seleccionado argentino dirigido por Felipe Contepomi enfrentará este sábado, desde las 19.10, al seleccionado de Uruguay en Bahía Blanca por la segunda fecha de la Americas Rugby Championship.