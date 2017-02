Besaccia, la única duda

Las inclemencias del tiempo volvieron a jugarle en contra este viernes a Gustavo Barraza, el entrenador de Ben Hur, que luego de haber eliminado entre semana a Tiro Federal de Rosario no pudo trabajar de manera normal de cara al primer encuentro de la segunda fase regional de la Copa Argentina, que se disputará mañana desde las 19:30 en el estadio Parque ante el siempre complicado Belgrano de Paraná del rafaelino Daniel Veronesse.

De todos modos, el Negro prácticamente tiene casi todo definido en cuanto al equipo titular. La única duda que mantendrá hasta minutos antes del inicio del cotejo será si podrá contar con Nicolás Besaccia. El defensor viene arrastrando una molestia en la clavícula desde el primer encuentro ante los rosarinos y ayer fue preservado, con lo cuál será esperado hasta último momento. En caso de que el ex Atlético no se recupere del todo y no pueda estar disponible, su lugar será ocupado por el Mosca Ezequiel Kinderknecht. El resto serán los mismos nombres que vencieron a los rosarinos 2 a 0. Esto quiere decir que Juan Ignacio Weissen, la última incorporación para este certamen, continuará siendo titular.

De esta manera, manteniendo el 4-2-3-1, y de no mediar ningún inconveniente a último momento, la probable alineación del Lobo para este domingo sería con Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Besaccia o Kinderknecht, Ricardo Marín y Maximiliano Pavetti; Nicolás Pautasso y Daniel González; Matías González, Gastón Palma y Juan Ignacio Weissen; Emir Izaguirre. Este sábado, la BH entrenará por última vez, donde ajustará los últimos detalles para tratar de lograr un triunfo nuevamente en condición de local para ir a disputar el próximo miércoles a Paraná la revancha con mayor tranquilidad.