Salguero: “nuestra idea de juego nos da resultados”

Belgrano de Paraná se ha transformado en un equipo confiable, que no deslumbra por su juego pero si por la entrega y aplicación táctica a un sistema de juego que cae de maduro le ha permitido, y lo sigue haciendo, sacar adelante partidos importantes y ser protagonista en cual competencia participe.

El miércoles por la noche se sacó de encima a Deportivo Achirense, el conjunto entrerriano que participa en el Federal B que mayores recursos económicos tiene a la hora de armar sus planteles. Con dos triunfos por 1-0, uno en casa y otro en calidad de visitante, el Mondonguero pasó por primera vez un primer cruce de Copa Argentina, en su cuarta participación en la competencia.

Julio Salguero, uno de los referentes del plantel Albiceleste, habló con EL DIARIO de Paraná luego del juego revancha que se disputó en Colonia Las Achiras y analizó el porqué pudieron sortear estos duelos, además de referirse a lo que se viene, que es volverse a ver las caras con Ben Hur de Rafaela, equipo que lo eliminó en las semifinales del último Federal B.

“El haber clasificado me pone contento por el grupo, que se merece esta alegría y muchas más”, aseguró con convencimiento uno de los zagueros centrales, quien explicó que “Belgrano es un equipo que tiene oficio y los pocos jugadores de experiencia que tenemos tratamos de hacernos cargo de las cosas”, refiriéndose un poco al rol que también le toca a él: “Tenemos que sacarle responsabilidades a los más jóvenes y apoyarlos porque son los que nos dan un alivio dentro de la cancha”.



CONVICCION Y

CONOCIMIENTO

Al ser consultada su opinión sobre el por qué Belgrano consiguió sortear esta llave, el defensor cordobés dijo que “fuimos inteligentes y ya desde el partido que jugamos en Paraná sabíamos lo que queríamos”. Por su lado, resaltó que “hace un año que este equipo sabe a lo que juega, le pueden salir bien o mal las cosas, pero la idea de juego está, a muchos les puede gustar, a otros no, pero a nosotros nos da resultado”, a lo cual agregó: “El convencimiento que tenemos es el motor más importante que tenemos para lograr conseguir los objetivos que hemos logrado”.



UN GRAN RIVAL

Al hablar puntualmente sobre el rival que dejaron en el camino, ante el cual Belgrano ha estirado su historial favorable a siete triunfos, dos empates y una derrota, en 10 enfrentamientos registrados oficialmente, Salguero indicó que ellos saben “todas las virtudes y comodidades que tiene Achirense. También somos cocientes de todas las falencias que tenemos nosotros y creo que eso es lo que nos hace estar atentos en el presente y nos potencia dentro de la cancha”. Amén de esto, lejos estuvo de minimizar que se logró pasar de fase ante un elenco que siempre es candidato a pelear cualquier competencia. “Obviamente que Achirense es un rival muy complicado, tiene jerarquía desde los delanteros hasta el arco, inclusive en el banco de suplentes porque cuando sale un titular entra uno igual o mejor”, expresó, lo cual Belgrano sorteó con “un grupo humilde que tiene muchas ganas y los objetivos claros”.



LA BH, OTRA VEZ

El destino quiso que vuelvan a cruzarse los paranaenses y rafaelinos, que se enfrentaron en una de las semifinales del Federal B último, que terminó con la BH festejando el pasaje a la final a través de los penales. Para el defensor no será una revancha, sino que “será una fase más y la tomaremos con la responsabilidad que se merece”. En cuanto a lo futbolístico opinó que “los partidos del domingo y miércoles serán muy complicados pero vamos a buscar sacar adelante esta llave. En los playoffs nos hacemos fuertes por tener los pies sobre la tierra y este nuevo escalón no será la excepción”.