Seven en la cancha del CRAR

Este sábado se estará disputando el “Seven de la Latita”, organizado por las chicas de CRAR, y en el cual se desarrollará en el campo sintético del Círculo Rafaelino de Rugby. El certamen, que comenzará a las 9:30 hs., cuenta con 14 equipos inscriptos y aún quedan dos lugares disponibles. Más allá de las organizadoras, confirmaron su participación Siglo XXI de Córdoba, Ben Hur de Rafaela, Tigresas, Atlético de Rafaela, Bella Italia, 9 de Julio de Rafaela y Lehmann. En principio, se conformarán dos zonas jugando todos contra todos con partidos de 10 minutos. La hora de cierre fue programada para las 17 y luego del Seven habrá un gran tercer tiempo. Un dato a tener en cuenta es que en caso de persistir el mal tiempo, el evento se llevará a cabo mañana domingo.



ENTRENA BH

El hockey femenino de Ben Hur inició esta semana los entrenamientos como preparación para la nueva temporada, donde el l 18 de febrero se iniciará la Copa de Verano. Esta disciplina, que regresó a la institución en 2016, ya se encuentra trabajando para la nueva temporada donde tendrá competencia en los torneos organizados por Federación del Oeste de Hockey sobre Césped. El primer certamen, que comenzará el 18 de febrero, será para el elenco de Mayores disputando la Copa de Verano. El Torneo Oficial dará inicio en el mes de marzo. Los entrenamientos, a cargo de la Profesora Gisela Herrera, tienen lugar los días martes y jueves en la cancha de Fútbol 7 y en la Auxiliar Nº 2, dentro del Campo de Deportes de la institución. Los horarios son los siguientes, Mayores de 13:30 hs. a 15 hs., mientras que Sub 14 y Sub 16 de 19:30 hs. a 21 hs.