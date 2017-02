Asambleas y escrache al ministro Triaca Nacionales 11/02/2017 Redacción CONFLICTO BANCARIO

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Empleados bancarios cumplieron ayer la segunda jornada de protestas que incluyó asambleas, cese de actividades y hasta un escrache en la ciudad de Paraná al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a quien acusan de haber frenado el acuerdo salarial con cámaras financieras.

Este lunes, un plenario de secretarios generales le pondrá fecha a un paro nacional de 24 horas, aunque desde la Bancaria ya empezaron a proyectar una huelga de dos días si el conflicto no se soluciona.

La Bancaria convocó a asambleas en todo el país que prácticamente se convirtieron en un cese de actividades y cierre de las entidades durante dos o tres horas.

Además de la virtual paralización que se notó en la mayoría de las entidades financieras del país, el conflicto con los bancarios subió de tensión este viernes y fue el propio ministro de Trabajo quien tuvo que enfrentar cara a cara el enojo de los empleados.

"Sos un traidor", "te maneja la banca extranjera", fueron algunas de las frases con las que los empleados increparon al Ministro mientras intentaba ingresar al camión de Empleo Joven que la cartera laboral instaló en la esquina de San Martín y Urquiza, en plaza 1° de Mayo de Paraná.

Tras ese episodio, voceros de la cartera de Trabajo aseguraron que el ministro recibió a los empleados en el mismo trailer de Empleo Joven.

En declaraciones a la prensa local, el ministro explicó que "la negociación bancaria tiene una particularidad, no podemos homologar un acuerdo que no se firma por todas las partes".

"Por eso se presentó una cautelar. Debemos arbitrar entre las partes como gobierno", dijo el funcionario, y aclaró que "si se pudo avanzar en algunas cuestiones como el bono de fin de año".

Consideró que "la negociación sigue abierta, entiendo el malestar de muchos, pero también hay que entender la política interviene en las negociaciones".

De acuerdo con el acuerdo firmado el año pasado, los trabajadores bancarios alcanzarían una suba del 24% para sólo tres meses, mientras el Ejecutivo pretende que los incrementos no superen el 18%.

El acuerdo disponía el pago de una suma no remunerativa de $8.000 que se debía pagar antes del 31 de diciembre último para compensar la inflación a trabajadores con sueldos inferiores a $25.000.

Otra suma de $10.000 era a los trabajadores cuyos salarios se hayan ubicado en promedio entre $25.000 y $35.000; y cobrarán 12.000 pesos quienes hayan registrado sueldos superiores.

El acuerdo también disponía de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integrarán como una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionará un 10 por ciento de todas las remuneraciones.