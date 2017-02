La Davis sale de gira

Hace casi dos meses, el 15 de diciembre de 2016, la Copa Davis llegó a Argentina. Vino desde Londres, donde -en la sede de la Federación Internacional de Tenis (FIT)- le colocaron la chapa que inmortalizó el triunfo ante Croacia del 27 de noviembre en Zagreb. En este tiempo tuvo apenas algunas salidas transitorias del banco porteño en el que pasa sus días. "No queremos que la Copa Davis esté guardada en la bóveda; queremos que la conozca un montón de gente porque este es un triunfo del deporte argentino", le confiesan a Clarín los dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que pondrán en marcha en las próximas semanas un tour para que el trofeo recorra el país. "Nuestra propuesta es que la Copa pueda viajar a todo el país, que esté en los clubes de tenis y deportivos, que pueda ser un vehículo motivacional para contagiar la práctica del tenis", explica Diego Gutiérrez, director deportivo de la AAT. Todavía no hay fechas ni lugares establecidos. La Copa llegó "en pleno período vacacional" -cuentan los dirigentes- lo que imposibilitó armar un cronograma aunque "informalmente ya se recibieron muchas solicitudes para tenerla". Lo que se sabe es que, en el marco de jornadas que se llamarán "Día del tenis", viajará a los clubes de Buenos Aires y del Interior que tengan ganas de tenerla pero con un protocolo que impone la FIT. A raíz de esas medidas de seguridad durante la serie contra Italia fue exhibida menos tiempo del deseado en el Parque Sarmiento. "Nos hubiese encantado que el lunes estuviera en exposición pero hubo una convocatoria de público masiva que pudo poner en peligro la seguridad. El viernes mucha gente la pudo ver y el sábado unos 500 chicos recibieron sus trofeos del interclubes junto a ella. No la podíamos colocar en el medio del patio comercial porque hubiese sido un desastre, pero la primera experiencia que tuvo la Copa Davis en un evento de esta magnitud para nosotros tuvo un aprobado”, coinciden. Sin competencia hasta septiembre, mes en el que habrá que devolverla, la Davis es argentina y saldrá de gira.