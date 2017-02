Aerolíneas: avión sufrió falla antes de despegar Información General 11/02/2017 Redacción Iba a volar desde nueva York a Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Los pasajeros de un avión de la empresa Aerolíneas Argentinas que debía volar desde Nueva York hacia Buenos Aires vivieron momentos de tensión cuando un motor de la aeronave sufrió una falla antes de despegar y sintieron una explosión.

El incidente, que no reportó heridos, ocurrió la noche de este jueves y tuvo como protagonista al vuelo 1301 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba en la pista del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de la ciudad de Nueva York.

Según contaron algunos testigos, uno de sus motores se prendió fuego, y antes se escuchó una fuerte explosión. Trascendió que ante la dramática situación, la pista fue cerrada inmediatamente y varios vehículos de emergencia llegaron al lugar del incidente.

El cantante Axel, que había viajado a Nueva York para trabajar en su nuevo material, fue uno de los pasajeros del avión siniestrado y advirtió que la situación podría haber sido mucho más grave. "Si la explosión hubiera pasado tres minutos después, quizá no estábamos hablando", destacó Axel en declaraciones al canal de noticias TN.

El cantante, que grabó el incidente con su celular dado que filmaba las primeras maniobras de partida, reconoció que lo que vivió fue "un susto importante".

Además, el también compositor afirmó que estaba ubicado "cerca del ala derecha", donde se produjo el estallido. "Cuando me puse a ver noté que había fuego", relató el reconocido artista que destacó que los bomberos llegaron inmediatamente al lugar.

"Apenas pude entrar en las redes sociales vi el impacto que había tenido el incidente. Enseguida me empezaron a escribir familiares y amigos para saber cómo estaba", dijo el cantante, que subió en sus cuentas de las redes sociales el video que grabó.



LA EXPLICACION DE

AEROLINEAS ARGENTINAS

En tanto, en un comunicado de prensa, la empresa explicó que "esta madrugada (por el jueves), el vuelo AR1301 que se encontraba realizando maniobras de despegue en el aeropuerto JFK de Nueva York, sufrió un "stall" en el motor 2 de la aeronave (un A330-200)".

Según la empresa, "esta situación se puede generar cuando el flujo de ingreso de aire al motor sufre una alteración y como consecuencia de ello se produce un ruido semejante a una explosión".

Y se agregó:"el hecho se circunscribió a dicho motor y no fue necesaria la intervención por parte de autoridades del aeropuerto. Asimismo es importante aclarar que no hubo incendio alguno".

Debido al incidente que sufrió el avión, el despegue se abortó y la aeronave regresó a su plataforma, donde los pasajeros y la tripulación descendieron sin ningún inconveniente.

No bien ocurrió el incidente, la empresa informó que todos los pasajeros se encontraban "en perfecto estado y la compañía está trabajando para reubicarlos en otros vuelos de la manera más rápida posible".

Felicitas Castrillón, directora de Comunicación de Aerolíneas Argentinas, señaló que el avión "había cumplimentado todo los pasos, el mantenimiento habitual" y que "es una falla poco frecuente, pero suele suceder".

"Se investigan las razones. Fue una falla del motor, presencia de fuego en el motor. La aeronave no está dañada", agregó Castrillón en diálogo con el canal de noticias TN.