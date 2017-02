La Justicia avaló el pedido de Highton Nacionales 11/02/2017 Redacción PARA SEGUIR EN LA CORTE SUPREMA

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La Justicia dio lugar ayer a la medida cautelar solicitada por la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco para permanecer en su cargo en el máximo tribunal cuando cumpla los 75 años, en diciembre próximo.

El fallo que beneficia a la ministra de la Corte fue firmado por el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavie Pico, luego de una presentación del Gobierno en la que le solicitaba desestimar el amparo presentado por la magistrada.

Ahora, el fallo puede ser apelado por el Poder Ejecutivo, aunque aún se desconocen los pasos que dará la Casa Rosada. Hihgton de Nolasco busca saltear lo dispuesto por la reforma constitucional de 1994, que puso el límite de 75 años y obliga a los jueces que superen esa edad a obtener un nuevo acuerdo del Senado.

En el fallo, Lavié Pico se basó en una decisión de la Corte Suprema de 2009 que le permitió a Carlos Fayt continuar en su cargo en el máximo tribunal, pese a que en ese momento tenía más de 90 años.

Los magistrados de la Corte consideraron que como Fayt había asumido su cargo antes de la nueva Constitución, el límite de edad no aplicaba en su caso.

En sus argumentos, Lavié Pico consideró que "teniendo en consideración que el presente caso es sustancialmente similar al resuelto por la Corte Suprema y que no se han presentado nuevos argumentos que justifiquen apartarse de lo allí

decidido, corresponde seguir el criterio adoptado en el precedente citado".

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 manifestó que "resulta irrelevante la fecha en que la actora asumió su cargo", y agregó que "no obsta a esta conclusión el hecho de que la Sra. Jueza Elena Highton de Nolasco haya asumido en su actual cargo con posterioridad a la reforma constitucional de 1994.

El propio precedente "Fayt" rechaza cualquier distinción que pudiera hacerse respecto de los jueces que asumieron en sus cargos con anterioridad o con posterioridad a la reforma".

Lavié Pico opinó que "el límite de edad para el ejercicio de un cargo público resulta razonable", sin embargo destacó que "lo cierto es que en las condiciones jurídicas actuales la única alternativa válida para su implementación sería por medio de una nueva reforma constitucional autorizada al efecto por la ley habilitante respectiva, porque lo decidido al respecto por la Convención Constituyente de 1994 resulta una clara violación al límite constitucional y legal establecido".

El martes pasado, el Ministerio de Justicia pidió que sea rechazado el amparo presentado por Highton de Nolasco para seguir siendo parte del máximo tribunal después de cumplir los 75 años.

Un caso opuesto se produjo en 2015, cuando Eugenio Raúl Zaffaroni se ajustó a lo indicado por la Constitución y abandonó la Corte al cumplir los 75 años con el kirchnerismo aún en el Gobierno y con mayoría en el Senado, es decir con posibilidades de haber sido ratificado en el cargo.