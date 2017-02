"Se mantiene el discurso ético" Nacionales 11/02/2017 Redacción Macri "no va a intervenir" en el tema del Correo.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El oficialismo defendió ayer la postura del Gobierno en el acuerdo con la empresa Correo Argentino SA y afirmó que "se mantiene el discurso ético", al tiempo que subrayó que el presidente Mauricio Macri "jamás intervendría, ni intervino, ni va a intervenir en este tema".

"Mantenemos el discurso ético. Podría haber un tema ético si se le genera deliberadamente un perjuicio al Estado no cobrando ninguna deuda y dejando que se deprecie el crédito", sostuvo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

En declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el legislador nacional del PRO resaltó que por tratarse de una cuestión legal en la que está involucrado su padre, el empresario Franco Macri, "el Presidente jamás intervendría, ni intervino, ni va a intervenir en este tema, definitivamente".

"Es un caso increíble en el que había una deuda congelada en pesos que no se podía actualizar porque la ley lo prohíbe, así como tampoco se podían aplicar intereses. A medida que iba pasando el tiempo se beneficiaba más el deudor y se perjudicaba el Estado. En vez de ser un trámite que típicamente se resuelve en tema de semanas o meses no se resolvió en 11 años", señaló Pinedo.

"Hay que afrontarlo a ese tema. Hay una propuesta que el 70 por ciento de los acreedores privados aceptaron; el Estado que es el otro 30 por ciento pidió condiciones mejores y eso es lo que la Justicia tiene que ver si lo convalida o no", continuó el dirigente oficialista.

Y agregó: "No cobrar significa beneficiar a la empresa de Macri padre. No cobrar y perjudicar al país no es una política que sea razonable".

En el marco de la firma de un convenio entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, también asistieron a la Casa de Gobierno el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la secretaria de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso.

"Es un tema en el que todos los pasos son homologados por la Justicia y así está previsto. La Justicia es la que termina diciendo si cada paso que se da es legal. Además, dos tercios de la deuda fueron amparados por los privados", afirmó el

mandatario porteño.

Por su parte, la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), que se había expresado en radio sobre el caso, evitó hacer declaraciones a la prensa acreditada respecto a la polémica generada por el acuerdo al que llegó el Gobierno y la empresa Correo Argentino SA por la deuda originada en 2001 cuando la firma entró en concurso de acreedores.