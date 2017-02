Atlético cayó ante el líder Deportes 11/02/2017 Redacción Por la 9ª fecha de la Liga Provincial, los elencos rafaelinos no tuvieron una buena noche. La Crema no pudo en su visita a San Jorge, mientras que el “9” sumó una derrota más en el Centenario.

Ampliar FOTO ARCHIVO NUEVA DERROTA. En el Centenario, 9 de Julio perdió esta vez ante Racing de San Cristóbal.

Se puso en marcha este viernes la novena fecha de la Liga Provincial de Basquet “Copa Santa Fe”. En cuanto al rendimiento de los elencos rafaelinos, ambos representativos cosecharon sendas derrotas. Por un lado, por la Zona A, Atlético de Rafaela cortó su buena racha al caer en su visita al puntero Atlético San Jorge por un amplio 90 a 58. El local se impuso con parciales de 27-17; 45-32 y 70-44. En los conducidos por Gerardo Velazco, que acumulaban 3 triunfos consecutivos, los mejores fueron Fior, con 12 puntos, Martina con 10 y Mire con 9. En los ganadores se destacaron B. Najnudel con 17, Boero 15 y Yacono 13.

Además, por el mismo grupo se dieron estos marcadores: Colón de San Justo 71 vs. Gimnasia de Santa Fe 62, Adeo de Cañada de Gómez 64 vs. Atalaya de Rosario 74 y El Tala de Rosario 68 vs. San Lorenzo de Tostado 64.

Por su parte, por la Zona C, 9 de Julio volvió a perder. Esta vez fue por un contundente 91 a 69 en el Centenario ante Racing de San Cristóbal. Facundo Chiabotto, con 14 puntos, Meinberg con 10 y Gerbaldo, con 8, fueron los mejores en el elenco rafaelino, que continúa sin conoce la victoria y suma ahora 9 caídas consecutivas. En la visita, Herrera y Vicens fueron los goleadores con 19 cada uno, Ferreyra anotó 14 y el rafaelino Pablo Rocchia 8.

Al cierre de nuestra edición jugaban por este mismo grupo Sportsmen Unidos de Rosario vs. Sport Club Cañadense, mientras que Ceci de Gálvez venció a Rivadavia Juniors como local por 57 a 54. Para mañana a las 20:30 quedó Unión de San Guillermo ante Santa Paula de Gálvez.