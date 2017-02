Inminente llamado a licitación para edificar el búnker del tomógrafo

Luego de varios años de espera, parece que está todo listo para el llamado a licitación para la construcción del búnker que albergará al tomógrafo que la Provincia había adquirido para el Hospital "Dr. Jaime Ferré". La puesta en marcha de la aparatología implicará, además, la apertura del área de Neurocirugía en el efector público, lo que permitirá realizar operaciones que en la actualidad, debían ser concretadas en Santa Fe.

La novedad la dio a conocer el Director del Hospital "Dr. Jaime Ferré", Jorge Bertram. En declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el médico manifestó que "ya tenemos en el Hospital las dos carpetas del pliego de licitación. No solo para la parte edilicia del búnker (que están hecho los planos, todo), sino que también tenemos el llamado a licitación del equipamiento complementario. En cuestión de días, la parte de Compras y el SAMCo van a cumplimentar los requisitos para empezar a hacer la licitación. Está todo autorizado por el Ministerio. Dentro de poco se van a ver en los diarios los llamados a licitación, tanto para la parte edilicia como para la parte del equipamiento. Solo restan pasos meramente administrativos".

"Estamos extremadamente ansiosos para que en lo posible en junio o julio (ojalá sea antes) estemos en la inauguración y podamos empezar a utilizarlo para esa época", completó Bertram.

"Después de la presentación del llamado deben pasar 20 días para la apertura de los sobres y el mejor oferente deberá empezar cuanto antes", señaló.

Vale destacar que en la actualidad el "Jaime Ferré" ya cuenta con especialistas en servicio de imágenes.



NEUROCIRUGIA

"Después vamos a hacer un llamado también para la neurocirugía. La mayoría de los accidentes que son politraumatizados, muchas veces necesitan ser trasladados a Santa Fe para una intervención neurológica. Ahora, teniendo el equipamiento en el Hospital, vamos a tener que incorporar (y lo vamos a comenzar con la selección en breve) uno o dos neurocirujanos", anticipó Bertram.

Hoy el Hospital no cuenta con esta especialización, porque no se contaba con un tomógrafo. "Nosotros enviamos por internet la imagen al servicio de neurología del Hospital Iturraspe o del Cullen y ellos nos dicen si es o no quirúrgico. Si no lo es, el paciente se queda acá", describió.



QUE ES LA TOMOGRAFIA

Vale mencionar que la tomografía computada multicorte (TCM) o, “multislice” (en inglés) corresponde al último desarrollo en la generación de tomógrafos y a versiones más desarrolladas de los tomógrafos helicoidales. Este desarrollo devuelve a la TAC a un sitial de privilegio en las técnicas de diagnóstico por imágenes, dado que abre un gran abanico de aplicaciones de insospechada utilidad en la práctica clínica.

A diferencia de los tomógrafos convencionales que realizan cortes transversales de un espesor determinado obteniendo sólo imágenes axiales, la TCM consiste básicamente en una adquisición volumétrica a través de un rastreo continuo con un amplio haz de rayos X con una fila de detectores.



HISTORIA

El por aquel entonces Secretario de Salud de la Provincia, hoy a cargo de la cartera sanitaria, Dr. Miguel Gonzalez, había anunciado en mayo de 2014 que se había comprado un tomógrafo para la ciudad de Rafaela. Omar Martínez, Coordinador del Nodo, había asegurado que "sí o sí" llegaba a lo largo de ese año.

Pero en agosto surgieron las primeras complicaciones. El Dr. Silvio Bonafede, representante de los concejales en el Consejo de Administración del SAMCo, había informado a sus pares que se había recibido la visita de la empresa que iba a colocar el tomógrafo. Allí habían notado que para poder construir el búnker, debían trasladarse los consultorios pediátricos. Y para que ello ocurra, tenía que estar terminada la obra de la Nueva Guardia. Algo que, para aquel entonces, debía ya estar culminada.

Lo cierto es que recién lo estuvo en mayo de 2015. Y el Gobernador Antonio Bonfatti estuvo presente para el corte de cintas y volvió a hablar del tomógrafo y a decir (al igual que lo había dicho en febrero, cuando se abrieron los sobres del nuevo Hospital) que luego de estar trasladada la Guardia, se comenzaría con la construcción. A casi dos años de esto (y a casi tres del anuncio de la compra del aparato), parece que se concretaría esta promesa.