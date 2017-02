“Aprovechar las oportunidades” Deportes 10/02/2017 Martin Ferrero Diego Montiel, descartado a comienzo de año, resurgido hace algunas semanas y ahora en el equipo titular, agradeció la confianza del técnico y aseguró: “Me siento muy contento”.

Ampliar FOTO LA OPINIÓN DISPUTA. / Diego Montiel con el balón ante la marca de Marco Borgnino. ‘Chocho’ Llop sigue los movimientos bien de cerca.

En el inicio de la pretemporada, Diego Armando Montiel, no imagina estar viviendo este presente. Para nada. Borrado del plantel superior, bajado a Reserva, volvió a ser convocado por Juan Manuel Llop tras la lesiones de varios mediocampistas centrales y hoy, sin Pittinari, Soloa y Romero (en proceso de recuperación), ocupa uno de los puestos del medio. “La verdad que estoy muy contento, me tocó bajar a reserva ahora me toca estar en el equipo titular y espero poder aprovechar la oportunidad”, manifestó Diego Montiel.

A comienzo de año, estaba más afuera que adentro. En horas, todo cambió. Las bajas obligaron a rever la decisión y ahora Montiel se ilusiona con pelear ese lugarcito que siempre quiso: “La verdad que sí, uno lamenta las lesiones de los chicos y uno quiere que todos estén bien porque son jugadores importantes para el equipo y uno la va a pelear, hay una competencia sana y el que esté mejor jugará”.



- Llop probó variantes y siempre te mantuvo.

Sí, el técnico me está dando mucha confianza, jugamos junto con Santiago (Paz), en los últimos entrenamientos lo estuve haciendo con Lautaro (Navas) que está trabajando muy bien también y todos tenemos que estar bien para cumplirle al técnico.



-Es una posición algo desconocida para vos, ¿cómo te venís sintiendo?

-Sí, ya en el torneo pasado también en los partidos que me tocó entrar lo hice mucho en la posición que estoy ahora y es una posición que estoy conociendo, me siento bien y me estoy preparando bien. El técnico nos pide que el que juegue conmigo sea un poco más el relevo. Estoy contento y espero aprovechar esta oportunidad.



-Y en lo personal, más que feliz…

-Sí, me siento muy contento, tengo que aprovechar las oportunidades que me está dando el técnico. Estamos encontrando la forma de jugar y haciéndolo bien se hace más fácil para todos, tenemos que seguir de esta manera y demostrarle al técnico que estamos para jugar.



-Desde los nombres, una propuesta bien ofensiva… ¿cómo lo ves al equipo?

-Hay muy buenos jugadores arriba y tenemos que estar muy atentos cuando el equipo sale de contra porque tener jugadores de características muy ofensivas te obliga a estar atentos porque en un mínimo error lo podés pagar muy caro. El equipo se viene sintiendo bien, estamos agarrando el juego que pretende el técnico y esperemos hacerlo de la mejor manera en los partidos que se nos vienen ahora.



-El amistoso que se viene ante Patronato es otra buena medida para seguir sumando rodaje.

-Sí, tanto contra Unión como ahora ante Patronato nos viene bien porque nos sirve para saber dónde estamos parados. Espero que volvamos a hacer las cosas como lo hicimos en el encuentro pasado y hagamos un buen partido, jugar bien más que nada. La espera se hace larga, supuestamente comenzaría a principio de marzo así que tenemos que llegar de la mejor manera para sacar los puntos necesarios para lograr el objetivo de la permanencia.



-Ya pensando en el inicio del torneo, será fundamental comenzar ganando.

-Sí, son rivales directos, tenemos que empezar con el pie derecho. Tenemos dos de visitante y va a ser importante sumar y si bien estamos en una situación muy difícil no es imposible.