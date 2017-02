Un litro de leche por mes Información General 10/02/2017 Redacción LA COLECTA SE LLEVARA A CABO EL SABADO 11

Ampliar FOTO LA OPINION// ANUNCIOS./ Fueron hechos por Jesica Schnittlein.

La ONG "Un litro de leche por mes Rafaela", continúa con su actividad solidaria, en la que un sábado por mes recolecta el aporte de leche que luego es destinado a comedores y merenderos de la ciudad.

En la víspera recibimos la visita de una de las integrantes del grupo Jesica Schnittlein quien hizo saber que la actividad se cumplirá este sábado, 11 de febrero, de 8 a 13 en Plaza 25 de Mayo sobre Bv. Santa Fe. En caso de lluvia nos van a encontrar en la recova Ripamonti, como sucedió en las otras colectas en las que llovió".

La visitante recordó que "la gente puede ayudarnos con leche fluida descremada o entera y con leche en polvo. En esta edición decidimos acortar el horario por las cuestiones climáticas, es verano, hace mucho calor y además hay que preservar la leche de los efectos del sol".

También remarcó una modificación para el año en curso, haciendo saber que "lo que cambió en este año es que ya no estaremos más el primer sábado de cada mes, estaremos el segundo sábado de cada mes, porque hay mucha gente que no cobraba para el primer fin de semana y deseaba colaborar y no podía, por lo tanto decidimos trasladar la fecha".



Beneficiarios

Jesica también nos ofreció la nómina de las instituciones rafaelinas que reciben el fruto de la recaudación que hacen cada mes, detalle que ofrecemos seguidamente:

En la actualidad la ONG colabora con 13 copas de leche y merenderos de la ciudad: en el barrio 17 de Octubre se encuentran Chiquilines y Carita Feliz; en Barranquitas Casita del Niño; colaboramos con el asentamiento de Villa del Parque; Los Peques en barrio 2 de Abril; Los Villeritos en barrio Villa Podio; Rellenitos de amor en barrio Güemes; Sportivo Norte, en el barrio Barranquitas -aquí hay un total de 280 chicos-. Copa de Leche de la CTA que es en el barrio 30 de Octubre; la Escuela Peralta Pino en el barrio Monseñor Zazpe; Una Nueva Esperanza en el barrio Virgen del Rosario y Estación Esperanza que también ayuda a la gente de Villa del Parque, "Estación Esperanza se hace cargo de los días sábados y nosotros le llevamos los días jueves".



ONG

Consultada acerca de la integración del grupo Jesica manifestó que "en este año permanecemos los mismos chicos que conformamos la ONG, somos un grupo de jóvenes autoconvocados entre 22 y 26 años, en la actualidad estamos yendo 8 chicos".

Quienes deseen sumarse a esta actividad, absolutamente solidaria, pueden buscarlos a través de las redes sociales Facebook Un litro de leche por mes Rafaela y en Instagram Un litro de leche Rafaela.