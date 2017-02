¿Qué necesita Argentina para clasificar al Mundial?

Tras la disputa de la penúltima fecha del hexagonal final (empate 2 a 2 ante Brasil), la selección argentina quedó complicada en el Sudamericano Sub 20 para clasificarse al Mundial de Corea del Sur en la última fecha del sábado.

Uruguay ya se aseguró su plaza para la próxima Copa del Mundo -en mayo próximo-, y Ecuador quedó a un paso de quedarse con la segunda de las cuatro plazas en juego al igual que Venezuela. Como contrapartida, Colombia ya no tiene chances de seguir en carrera y Brasil y la Argentina pelearán por el último cupo.

El torneo juvenil concluirá este sábado. La Argentina se medirá contra Venezuela por ahora en horario a confirmar al igual que Brasil vs Colombia. Tanto argentinos como brasileños pretenden que estos dos partidos decisivos se disputen a la misma hora. El cierre será desde las 22, con Ecuador vs. Uruguay.

Con este panorama, la Argentina, para clasificarse sin depender de otros resultados, necesita ganarle por cinco goles de diferencia a Venezuela, o bien derrotar al seleccionado 'vinotinto' y aguardar que Colombia rescate un empate o supere a Brasil. La otra posibilidad es que la selección supere a Venezuela y que Ecuador caiga por goleada frente a Uruguay.



Vuelve Macagno. Facundo Cambeses padece un traumatismo de cráneo como consecuencia de un golpe que sufrió durante el partido ante Brasil, por lo que se perderá el encuentro ante Venezuela. El arquero de Banfield deberá guardar reposo deportivo durante 72 horas, motivo por el cuál no podrá estar en el vital partido frente a Venezuela, el sábado a las 17:30 (en principio) en el estadio Atahualpa de Quito. Ubeda ya había hecho cambios en el arco. El torneo lo inició con Ramiro Macagno como titular, pero como el hombre de Atlético de Rafaela no lo convencía decidió reemplazarlo.