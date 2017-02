TOMOGRAFO: QUE

SEA LA VENCIDA

La nutrida historia del tomógrafo para el hospital "Jaime Ferré" de nuestra ciudad, tiene un nuevo capítulo, y ojalá sea el último, pues de ser de esa manera a mediados de año lo tendríamos en funcionamiento. (Ver pág. 16 donde se dan todos los detalles).

Bien vale la pena recordar las gestiones previas, y las muchas promesas y anuncios que se hicieron desde entonces, teniendo comienzo en los primeros meses de 2014, cuando tanto el entonces gobernador Bonfatti, como luego el ministro Drisun, descontaban la instalación del tomógrafo y su correspondiente búnker, estimando que sería poco después de la inauguración de la nueva guardia del Hospital, lo cual efectivamente se concretó en mayo de 2015, habiendo transcurrido desde entonces 21 meses. En julio del año pasado, en un encuentro de autoridades del municipio con pares del Ministerio de Salud se volvió a comprometer el tomógrafo como "decisión tomada", la que ahora comienza a convertirse en realidad. Aunque con algo de demora, que despertaba cierta intranquilidad, en buena hora que llegue el tomógrafo.

Además, se despeja la sospecha que existía en cuanto al envío en diciembre pasado al hospital de Casilda de un tomógrafo, que se dejaba trascender podría tratarse del que venía para Rafaela. Una versión, dadas las nuevas alternativas, sin sustento.

LA SEGURIDAD

EN EL CONCEJO

Las instalaciones donde funciona el Concejo Municipal, sexto piso del edificio frente a la plaza, es un ámbito donde la seguridad es mínima, pues la gente una vez en su interior, puede deambular con absoluta libertad. Tanta que el miércoles, alguien ingresó a la cocina, lugar en el cual una ordenanza empleada del lugar había dejado su cartera de la cual le sustrajeron 5.000 pesos; una suma realmente importante, la cual tenía destinada ese mismo día para el pago del alquiler de la vivienda que ocupa. Pero además, le llevaron las tarjetas de crédito y débito, documentos varios y las llaves de su casa.

Este hecho -sobre el cual existen algunas sospechas en cuanto a la autoría del robo-, provocó la inquietud de la mayoría de los concejales, para implementar un sistema de seguridad interno, para que quienes ingresen no puedan movilizarse libremente, no solo en algunas dependencias, sino hasta en alguna oficina de los concejales, en caso de hallarse sin ocupantes en ese momento.

NUEVO ROCE

Antes había sido el del titular del CM Silvio Bonafede con el ministro Pullaro -cuando estuvo aquí tratando de dar consejos para actuar en seguridad-, y ahora se replica el roce entre municipio y provincia, siendo el secretario de gobierno Delvis Bodoira quien le salió al cruce al ministro Garibay, por su expresión "Rafaela es un cliente más de ASSA", sosteniendo el funcionario rafaelino que el ministro al decir eso ignora por completo el problema que vive nuestra ciudad desde hace muchísimos años. La verdad que, para alguien que tiene poder de decisión en el problema ocupando un ministerio, no estar al tanto de la problemática del agua en Rafaela, es al menos, por calificarlo de manera benigna, una falla bastante importante.

Garibay, además, no es la primera crítica que recibe estando por aquí, pues en parecido sentido se pronunciaron algunos productores agropecuarios cuando escucharon los dichos del ministro sobre el canal Vila-Cululú.

Pero donde los chispazos se hacen siempre más ostensibles, es en materia de seguridad, ya que cada vez que el gobernador Lifschitz viene a la ciudad, el intendente Castellano arremete con tantos pedidos hasta ahora incumplidos. La mayor cantidad de personal, el principal de ellos.

LAS ELECCIONES

QUE VIENEN

Sobre nombres de posibles candidaturas, como así también si van en un frente o solos, todo lo que está definiéndose, algunos anticipos hemos venido refiriendo desde esta sección, casi todo en vías del rumor. Esta vez, recordaremos algunos aspectos centrales, como que de las 10 bancas que tiene el CM local, son 5 los ediles que concluyen su mandato: los justicialistas Jorge Muriel y Marcelo Lombardo; el radical Germán Bottero y la socialista Natalia Enrico, ambos del Frente Progresista; y Raúl Bonino del macrista PRO. Los 5 que continúan sus mandatos son Silvio Bonafede, presidente del CM, y Evangelina Garrappa, ambos justicialistas; Hugo Menossi y Carina Visintini, los dos macristas; y Lisandro Mársico, demoprogresista que integra el bloque del Frente Progresista.

De los que concluyen su mandato y están interesados en la continuidad aparecen la socialista Enrico, el peronista Muriel y el macrista Bonino; en cambio se descuenta que el justicialista Lombardo, se dedicaría tiempo completo a su labor sindical en SOIVA, donde además del gremio a nivel local desempeña funciones en el ámbito nacional; y por el momento se desconoce que rumbo tomará el radical Bottero, aunque algunos trascendidos no lo muestran muy entusiasmado en afrontar una campaña para retener la banca. Pero claro, nada está dicho todavía, ni mucho menos.

Esto en cuanto a los nucleamientos que están representados en el legislativo local, donde al menos habrá una banca vacante y otra que aspira a retener Muriel dentro del justicialismo, sonando ya muchos aspirantes, incluso con alguna encuesta en danza para ir aclarando el panorama. En el Frente en tanto, ya se supo que el PDP es probable que vaya solo, restando aguardar la definición del radicalismo, tironeado tanto por el Frente como por el PRO, en la provincia con un rumbo, en la nación con otro, ¿y aquí? Seguramente definirán los acuerdos que se formalicen en aquellos dos niveles.

Pero claro, además de los grupos mayoritarios, que son los que cuentan con las mayores chances de repartirse las 5 bancas en disputa, como siempre habrá otros candidatos de grupos vecinales, partidos de izquierda, o desprendimientos de los partidos más grandes. Un panorama que comenzará a aclararse más pronto de lo que se supone, incluso con plazos de inscripción que irán cumpliéndose ni bien termine el verano.