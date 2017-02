La dura reacción que tuvo Del Moro Información General 10/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar SANTIAGO DEL MORO. Conductor de Intratables. FOTO ARCHIVO

El conductor de Intratables, Santiago Del Moro, arrancó su programa del miércoles por la noche con un fuerte descargo tras haber sido acusado por las redes sociales de censurar a una comunidad indígena. "Hay como una campaña en redes sociales de que yo censuré la muerte de 30 Wichís durante el macrismo. Primero: no me usen a mí para operar ni para un gobierno ni contra un gobierno. Yo, la verdad, que como está la cosa con más del treinta por ciento de pobreza, no le creo a ninguno, ni a los chantas que se fueron, chorros muchos de ellos, ni a los que están ahora que no me gustan nada", disparó Del Moro.

El conductor de América se desligó de los contenidos que emiten en su programa: "Todas esas cosas que lean que acá censuramos, yo primero acá soy humildemente el conductor de este programa, no lo produzco. Y no me utilicen a mí, una persona que hasta el momento ha llegado limpia, yo no cobro por las notas, no me paga ningún político, nunca toqué plata de pauta, nunca nada, uno de los pocos o, por lo menos, así lo entiendo. Entonces no me manchen, no me ensucien, porque yo mierda no tengo. Yo lo único que hago y lo que tengo me lo he ganado trabajando".

"El día que yo tenga que cobrar por lo que tengo que decir o me pagan por operar a favor o en contra del alguien, ese día, agarro el bolsito y me voy a mi casa, porque creo verdaderamente que uno en esto está de paso y no podés mirar a los ojos a todos los invitados que vienen todas las noches y a mis hijas si hiciera un trabajo tan vil, y si defendiera chorros tanto de un lado como del otro", insistió.