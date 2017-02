Comenzó La Berlinale Información General 10/02/2017 Redacción Leer mas ...

BERLIN, 10, Por Aurélie Mayembo (AFP-NA). - El festival de cine de Berlín abrió sus puertas ayer con la proyección de "Django", una película biográfica sobre el célebre guitarrista de jazz gitano Django Reinhardt, cuya familia fue perseguida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Dieciocho filmes compiten por el Oso de Oro en esta sexagésima séptima edición. El jurado, presidido por el director holandés Paul Verhoeven ("Instinto básico", "Elle"), entregará el preciado galardón el 18 de febrero.

Antes del inicio del certamen, el cineasta, que está a caballo entre las grandes producciones de Hollywood y el cine de autor, declaró que espera que este año la muestra depare polémica y sorpresas.

"Espero que haya ideas que todavía no haya visto, sean éticas o inmorales, da igual", dijo el director de 78 años en una entrevista publicada el miércoles por el diario Süddeutsche Zeitung.

La selección empieza con "Django", la ópera prima del francés Etienne Comar, hasta ahora conocido como guionista y productor.

El famoso guitarrista Django Reinhardt tuvo que huir en 1943 del París ocupado por pertenecer a la comunidad gitana, perseguida por los nazis.

Es la historia de un personaje "cegado por su música, que no ve que el mundo cambia y que se verá atrapado por la guerra", explicó a la AFP Etienne Comar, antes de la proyección.



Sí a la vida



"Django es una historia conmovedora de un superviviente", estimó por su parte Dieter Kosslick, director de la Berlinale.

"Es un programa que dice sí a la vida y de artistas que describen vidas diarias sacudidas por apocalipsis pero en las que siempre hay una puerta de salida", añadió Kosslick.

Durante 11 días, el certamen, el primero de los grandes festivales cinematográficos europeos, se proyectarán unas 400 películas procedentes de 70 países.

Fiel a su tradición, la Berlinale ha programado filmes de autor y grandes producciones estadounidenses.

Entre los blockbusters se destacan "Logan", el tercer capítulo de las aventuras del superhéroe Wolverine con Hugh Jackman, y "T2

Trainspotting" del británico Danny Boyle, la secuela de la famosa película de los años 1990.

Frente a estas grandes producciones, cineastas de renombre como la polaca Agnieszka Holland ("Europa Europa"), una de las cuatro directoras en competición, y el rumano Calin Peter Netzer, recompensado con el Oso de Oro en 2013, presentarán sus nuevos trabajos.



Chile y Brasil, en competición oficial





El cine de América Latina también está presente en la competición oficial.

El drama "Una mujer fantástica", del chileno Sebastián Lelio, competirá por el Oso de Oro, cuatro años después de que Paulina García, protagonista de su filme "Gloria", se llevara el premio a la mejor actriz.

El director brasileño Marcelo Gomes ("Cinema, aspirinas e urubus") también aspira al máximo premio por "Joaquim", una película ambientada en el siglo XVIII en el Brasil colonizado.

Numerosas estrellas, de Penélope Cruz a Robert Pattinson pasando por Catherine Deneuve, desfilarán por la alfombra roja durante el festival.

Richard Gere estará presente en la capital alemana para presentar el thriller "The Dinner", sobre dos familias que esconden un terrible secreto, coprotagonizado por Laura Linney, Rebecca Hall y Chloë Sevigny.

Gran defensor de la causa tibetana, el actor estadounidense aprovechará para entrevistarse con Angela Merkel. El año pasado, la canciller alemana se reunió con George Clooney para hablar del tema de los refugiados en Europa.

La Berlinale es un festival militante. Se espera que directores y actores aprovechen la ocasión para lanzar mensajes sobre el auge del populismo en Occidente o la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.