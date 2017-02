Municipales negociarían este jueves Locales 10/02/2017 Redacción

Luego de la presión ejercida a través de los medios por parte de la FESTRAM, la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas comenzó a poner en marcha el andamiaje administrativo para la convocatoria a paritarias.

La Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas convocó a los intendentes y presidentes comunales para este lunes 13 de febrero, para que definan los miembros paritarios y la fecha de la primera reunión con los representantes de la Federación Santafesina de Trabajadores Municipales.

Mientras tanto, la FESTRAM, que mantuvo un encuentro de Secretarios Generales de los más de 40 sindicatos de toda la provincia, acordó reunirse el martes próximo a las 10 de la mañana para hacer lo propio.

"Hemos recibido una notificación de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas en donde nos dicen que durante la semana próxima sería la primera reunión paritaria, que sería el jueves", comentó a LA OPINION Darío Cocco, Secretario General de SEOM. "El martes vamos a resolver las pautas sobre las cuales van a girar las paritarias según nuestra óptica. La idea es poder llevar ya una postura acordada el próximo jueves. Iremos viendo cómo transcurren los próximos días", añadió.

Recordemos que la FESTRAM había amenazado con resolver hoy medidas de fuerza en el caso de que no hubiera un llamado a paritarias. Es que no había caído muy bien las declaraciones del titular de la Secretaría del sector, Carlos Torres, que anticipaba reuniones para "la segunda quincena de febrero".

En Rosario, una de las ciudades que marca el pulso de las negociaciones, anticiparon una paritaria compleja. Así lo ven tanto la intendenta de Rosario como Antonio Ratner, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, quienes coincidieron en adelantar que la paritaria con el sector será "compleja".

"Hay una expectativa de los trabajadores y una dificultad en ponernos de acuerdo en las posibilidades que tienen los Estados", reconoció la Intendenta, pero confió en que aún así "no se llegue a un paro municipal". Ratner, por su parte, planteó la incongruencia de la Provincia de hablar de "una paritaria sin piso ni techo" y después anticipar que se usarán los 32,9% de inflación registrada durante 2016 por el IPEC.