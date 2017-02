Así es el Audi TTS, la versión deportiva de un clásico que cuesta US$ 98.700

Si hay un referente indiscutible entre los deportivos compactos, ése es el Audi TT. La marca de los cuatro anillos trazó rumbos con el lanzamiento de este modelo, en 1998, que llegan hasta hoy.

Desde lo estilístico, por ejemplo, ya por la tercera generación (lanzada en Europa en 2014), el TT mantiene su inconfundible impronta de diseño: una silueta coupé 2+2, que transmite cabalmente la agilidad y potencia de la mecánica que se esconde bajo el capot.

Más aún si se trata del Audi TTS, versión equipada con el potente propulsor 2.0 TFSI (turbo con inyección estratificada) de 4 cilindros en línea, que entrega 310 CV a 6500 rpm de potencia máxima y 38,8 kgm entre 1800 y 5700 rpm de par motor.

Si a esto le sumamos una rapidísima caja de velocidades S tronic del tipo de doble embrague de 6 marchas (con modo Sport y levas de cambio en el volante), la tracción integral quattro y una generosa batería de asistencias a la conducción (control de estabilidad y tracción, sistema de partida Launch Control, dirección eléctrica y suspensiones configurables, etcétera), no puede sorprender que el TTS tenga un rendimiento extraordinario: acelera de 0 a 100 km/h en 4,85 s (con el mencionado Launch Control sale como catapultado) y recupera de 80 a 120 km/h en 3,42 s. No en vano, además, tiene una relación peso/potencia de sólo 4,4 kg/CV (pesa 1365 kg).

Pero no todo es performance, el TTS cuenta con el sistema Drive Select de Audi, que permite configurar en forma electrónica el carácter de la bestia. Mediante los modos Comfort, Efficiency, Auto, Dynamic, Sport, más uno para personalizar, el TTS puede pasar de ser un tranquilo gatito a un rugiente tigre (el sonido en los modos Dynamic y Sport es netamente deportivo).

Esto permite circular por la ciudad con buen confort de marcha (más allá de los neumáticos de perfil bajo) y un consumo de combustible (cuenta con el sistema Start&Stop que apaga y enciende el motor en paradas más o menos prolongadas, como semáforos o pasos a nivel) más que contenido (10 L/100 km), mientras que en autopista, a 120 km/h, gasta 8,3 L/100 km.

Entre la tracción integral, las suspensiones que se tornan más rígidas en los modos Dyanmic y Sport, los controles de tracción y estabilidad, y el diseño compacto, huelga decir que el comportamiento dinámico es impecable y digno de ser disfrutado en un circuito. Además, frena de 100 km/h a 0 en 39 metros.

En el interior sobresale, como en la mayoría de los nuevos modelos de los cuatro anillos el tablero en color Virtual Cockpit, que se puede configurar a gusto del conductor para mostrar los mapas del navegador, el tacómetro (digital, pero con forma analógica) con el velocímetro interior y otras informaciones en diversos tamaños. Parece complicado, pero es fácil de usar. Este tablero hace que el TTS no tenga pantalla central en la consola. Tampoco cuenta con control de velocidad de crucero ni con cámara de retroceso. Eso sí, el equipo de audio es Bang&Olufsen y tiene un equipamiento muy completo.

Como en toda coupé 2+2, los asientos traseros son casi nominales y el acceso no es cómodo (por lo bajo del vehículo); pero, como contrapartida, el baúl tiene una digna capacidad de 305 litros.

Este Audi TTS tiene un precio de US$ 98.700. mientras que el TT estándar, con la misma mecánica, pero de 230 CV, cuesta 67.700 dólares.