Las PyMEs lácteas no arreglan con ATILRA

La Asociación de Pequeños y Medianos Productores Lácteos -APYMEL- le pidió al gobierno nacional no homologar el acta paritaria con el gremio del sector lechero ATILRA, toda vez que el aumento de sueldo requerido por el gremio - 40%- no puede ser afrontado por las empresas asociadas a APYMEL.

Señala APYMEL que las PyMEs lácteas, "a diferencia de aquellas empresas grandes carecen de infraestructura, volumen comercial, posicionamiento en el mercado (tanto interno como internacional) y fundamentalmente de tecnología, lo que conlleva que cada trabajador pueda procesar menos volúmenes de leche, elevando en consecuencia el costo de litro trabajado".

Pablo Villano, presidente de APYMEL subrayó en el Ministerio de Trabajo de la Nación que "las PyMEs son estructuras diferenciadas a las empresas del resto del universo lácteo, y que necesitan de una legislación adecuada y acorde a su naturaleza y composición toda vez que las pautas, las formas de discusión y consenso distorsionan la vigencia, estabilidad, permanencia y crecimiento de las PyMEs así como el sostenimiento de las fuentes de trabajo".

El sector señala además que "no puede pasar inadvertido en la discusión paritaria el hecho de que la cuenca lechera fue castigada por las inclemencias, crisis que produjo una merma en la producción de leche, anegamiento de campos y caminos entre otros que hacen que las pretensiones del sector sindical luzcan desproporcionadas y desconectada de la realidad por la que se está atravesando, imposible de ser cumplimentada por más buena fe y voluntad del sector PyME".

Arguyen además que "el ajuste porcentaje pretendido por ATILRA para la composición salarial excede ampliamente el porcentual anual inflacionario". También APYME alude al "aporte patronal permanente" para el gremio (que supera los tres mil pesos por empleado, un 19% del sueldo básico) "APYMEL no lo admite como vigente ni aplicable a sus asociados".

Finalmente, APYMEL admite que no desconoce "la necesidad de un ajuste salarial de los trabajadores de la industria láctea, que por otra parte siempre hemos acompañado".