Importante hurto a una empleada Policiales 10/02/2017 Redacción CONCEJO MUNICIPAL DE RAFAELA

De la inseguridad no se salva nadie, ese podría ser el título de la nota, pues en este caso si bien no se trata de un episodio de violencia, ni tampoco violación de un domicilio, la víctima resultó una mujer que desempeña tareas en el Concejo Municipal de nuestra ciudad, el que funciona en el sexto piso del edificio frente a la plaza central.

La aludida había dejado su cartera en la cocina, incluso se dice que no estaba a la vista, pero igualmente en algún determinado momento durante la mañana del miércoles, seguramente cuando no había ninguna persona en el lugar, alguien extrajo del interior de la misma la suma de 5.000 pesos, las tarjetas de débito y crédito, documentación varia y las llaves de su vivienda.

El hecho delictivo fue denunciado, aunque hasta el momento no se habían producido novedades, llamando la atención un hurto de esta naturaleza, como así también la importante cantidad de dinero en efectivo que la víctima portaba en su cartera.

Sin dudas, el episodio llama la atención por el ámbito en el cual se produjo, una de las dependencias donde funciona la legislatura de la ciudad.