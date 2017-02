Macri: presentación del "Plan Patagonia" Nacionales 10/02/2017 Redacción CON GOBERNADORES DEL SUR EN VIEDMA

Ampliar FOTO NA EN VIEDMA. Macri con integrantes de su gabinete y seis gobernadores.

VIEDMA, Río Negro, 10 (NA). - El presidente Mauricio Macri presentó ante seis gobernadores el "Programa Patagonia", que apunta al "desarrollo social, productivo y de infraestructura" del sur del país, en una jornada en la que se registraron protestas e incidentes.

El jefe de Estado se reunió con los mandatarios de La Pampa, Carlos Verna; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Alberto Weretilneck; Chubut, Mario Das Neves; Santa Cruz, Alicia Kirchner; y Tierra del Fuego, Rosana Bertone, en la residencia del gobernador rionegrino, mientras transcurría una manifestación contra las políticas del Poder Ejecutivo.

Según se supo, miembros de agrupaciones sindicales y políticas derribaron una de las vallas que la policía provincial había colocado en las inmediaciones de la residencia y en medio de los forcejeos fue detenido el secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar.

Los incidentes tuvieron lugar luego de que en diciembre pasado, en otra visita de Macri a la Patagonia, se registraran protestas en Villa Traful, donde manifestantes arrojaron piedras contra el vehículo en el que se trasladaba el mandatario nacional y rompieron un vidrio.

Tras el encuentro, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, compartió una conferencia de prensa con los gobernadores, de la que no participó el Presidente. También estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.

Frigerio subrayó que "la manifestación" de ATE en Viedma no tuvo "nada que ver" con la ausencia de Macri en la conferencia.

El funcionario nacional aclaró que esta propuesta no es igual al "Plan Belgrano", donde "se saldó una deuda histórica con una región más postergada".

Por su parte, Weretilneck afirmó: "Hemos coincidido en dónde está la Patagonia hoy y hacia dónde tiene que ir y que las futuras generaciones vivan mejor de lo que lo hacemos nosotros hoy".

A su turno, el gobernador Gutiérrez remarcó que "la marca Patagonia está instalada" y subrayó que los mandatarios del sur han "tomado la posta para elaborar un plan de desarrollo estructural, con objetivos de corto, mediano y largo plazos que generen más producción y más trabajo".

Verna, en tanto, agradeció al Gobierno "el apoyo al desarrollo" patagónico y elogió la convocatoria del presidente Macri para "pasar de los papeles a la acción".

Alicia Kirchner, por su parte, evitó mencionar a Macri y prefirió agradecer la invitación al "gobierno nacional", pero aclaró que "todo lo que convoque y desarrolle la Patagonia" la va "a tener presente". En ese marco, resaltó que espera que "las diferencias políticas no sean la obstrucción para el desarrollo".

Das Neves se mostró optimista, pero afirmó que "la preocupación es cómo se va a lograr la inversión" y el impacto del costo impositivo, tras sostener que hay que pensar en "un país federal".

En tanto, Bertone sostuvo que la reunión fue "muy positiva", y evaluó que "ha sido un día muy fructífero para todos los patagónicos porque se buscan generar nuevos puestos de trabajo".