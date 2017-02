Citaron a Prat Gay Nacionales 10/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El fiscal federal Jorge Di Lello citó al exministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat Gay, a prestar declaración testimonial en la causa por la venta de dólar a futuro que involucra a dirigentes del macrismo, "bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública" en caso de que vuelva a faltar sin aviso.

Fuentes judiciales informaron a NA que el fiscal volvió a convocar a Prat Gay para el 15 de marzo próximo a las 09:00, luego de que el exfuncionario nacional no concurriera a una citación fijada días atrás.

También bajo advertencia de ser llevados bajo la fuerza pública en caso de no asistir a la audiencia, fueron convocados el periodista del canal C5N, Roberto Navarro, para el 16 de marzo, y el economista Juan Carlos de Pablo, para el 21 de ese mes.

Por otra parte, el fiscal Di Lello en virtud de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, no respondió aún al segundo pliego de preguntas sobre el caso -el primero no lo contestó-, le dio diez días hábiles para que lo haga, también bajo apercibimiento.

La causa fue iniciada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria, tras ser acusada por una etapa anterior en la compra venta de dólar futuro la expresidenta Cristina Kirchner.