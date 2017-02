Con cambios, empieza en La Plata la temporada 2017 Deportes 10/02/2017 Redacción Este fin de semana arranca la Clase 3 con varios pesados que se fueron y otros que se sumaron.

Ampliar FOTO CAMPEONES EMANUEL MORIATIS. El bicampeón de la C3 está listo para defender el “1”.

Si bien el TC Mouras puso primera el fin de semana pasado en Mar de Ajó, el inicio del Turismo Nacional en el Roberto Mouras platense marcará el comienzo del automovilismo grande de la Argentina. Y la Clase 3, en la que Emanuel Moriatis defenderá la corona ganada en el ejercicio 2016 (el miércoles se realizó la presentación de su auto con el equipo Martos Med), tendrá novedades de peso en la danza de nombres que se fueron y que se sumarán a la categoría.

Ya no estarán Matías Rossi, Omar Martínez, Juan Manuel Silva y Juan Marcos Angelini, animadores de la divisional el año pasado. El Misil, campeón del 2014, cerró su vínculo con Citroën y se mudó al TR. El Gurí, de efímero paso por el TN, corrió todo el 2016 casi a regañadientes. El Pato optó por hacer solamente TC y a Angelini, ganador de dos carreras el año pasado, no le dieron los números para continuar compitiendo. En la sangría también puede anotarse a Esteban Tuero, quien se retiró en diciembre.

Pero no son todas malas para el TN. Porque a la continuidad de Guillermo Ortelli, Moriatis, Leonel Pernía y Facundo Chapur, entre otros, se le suman los nuevos nombres que desembarcarán: Mariano Werner, Norberto Fontana, Christian Ledesma y Tomás Urretavizcaya.

Este viernes comenzará la actividad de la Clase 2, mientras que la mayor arrancará el sábado en La Plata, el único escenario confirmado en el calendario de la categoría.



ULTIMAS PRUEBAS

Ayer se terminó la preparación del TN para el calendario 2017 en el Mouras de La Plata. La actividad del último día de pruebas en el trazado de 4.165 metros de recorrido, contó con 47 autos divididos en doce unidades de Clase 2 y 32 en la Clase 3. En la división mayor, el más rápido fue el campeón Emanuel Moriatis, quien con el Ford Focus registró 1m34s1/10. Junto a él giraron sus compañeros Pedro Boero y Nicolás Posco. También estuvieron Hanna Abdallah, Ezequiel Bosio, Leandro Carduccci, Facundo Chapur, Matías Cohen, Norberto Fontana, Agustín Herrera, Leonel Larrauri, Matías Muñoz Marchesi, Claudio Viana, Adrián Percaz, y Jerónimo Teti. Completaron la nómina de presentes en la Clase 3, Ernesto Bessone, Jonatan Castellano, Adrián Chiriano, Alfonso Domenech, Sebastián Gómez, Mauricio Lambiris, Carlos Okulovich, Tomás Urretavizcaya, Julián Santero, Luciano Ventricelli, Mariano Werner y Fabián Yannantuoni.

Gastón Grasso, por su parte, registró el mejor tiempo en Clase 2, al cronometrar 1m37s3/10, con el Toyota Etios que alista Gabriel Rodríguez. También estuvieron Ever Franetovich, los hermanos Juan y Pablo Ortega, Mariano Morini, Maximiliano Fontana, Ricardo Rolando, y Maximiliano Bestani. Luego estuvieron cumpliendo con el ensayo Gerónimo Núñez, Andrés Gómez Luna, Gabriel Fernández, Tomás Brezzo, Jorge Vitar, Tomás Bergallo y Gerónimo Orcola.

Este viernes, desde la hora 11:30 y luego de la reunión de pilotos, se habilitará oficialmente la pista, con los primeros entrenamientos de la división menor con motorización de 1600 cm³, en el trazado perimetral "Juan Gálvez".