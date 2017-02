"No hay que ser impaciente" Deportes 10/02/2017 Redacción INDEPENDIENTE

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El entrenador Ariel Holan aseguró ayer que "no hay que ser impaciente" y señaló que "el mundo Independiente" debe "comprender" que el club de Avellaneda "está pasando por varias etapas".

"No hay que ser impaciente. El mundo Independiente tiene que comprender que el club está pasando por varias etapas. La primera la cumplió con creces que es reorganizarse administrativamente; no desde lo deportivo sino desde una buena organización administrativa", reveló.

En diálogo con Radio Mitre, añadió: "Independiente tocó fondo, se fue al Descenso, le costó mucho volver a Primera División y lo primero que había que reconstituir era el tejido económico, financiero y social del club. Eso no se puede hacer todo a la vez".

Además reveló que la entidad "necesita sedes con un funcionamiento prolijo y predios que funcionen como un club de primer nivel, algo que no funcionaba" y que para tener un "proyecto deportivo" que sea el que todos desean, "se necesitan etapas".