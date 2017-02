Ford Argentina anunció la realización de cuatro lanzamientos para este año Automotores 10/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA FORD CARAVANA. Avanzando en los médanos de Pinamar. FOTO PRENSA FORD CAMPAÑA. Ford seguirá con la Chata Solidaria 2017.

Más de 50 vehículos todo terreno, médanos, helicóptero y mucho rock and roll. La caravana off-road que Ford Argentina organiza todos los años en Pinamar ya es un clásico del verano y recientemente tuvo su edición 2017.

El evento arrancó por la tarde, en el stand que la marca del óvalo tiene en La Frontera, siguió con una travesía con medio centenar de las nuevas Ranger y Kuga por los médanos, y terminó con un recital de Eruca Sativa, otra vez en el stand de La Frontera.

En ese mismo espacio se montó el estudio de radio de Metro 95.1, donde Sebastián Wainraich entrevistó en vivo a uno de los invitados especiales del evento: Jerónimo Chemes, fundador de La Chata Solidaria, quien desde el año pasado cuenta con el apoyo de las Ranger de Ford Argentina, para llevar ayuda humanitaria al Impenetrable Chaqueño. Ford anunció que en 2017 seguirá apoyando a Chemes y su equipo en todos sus proyectos solidarios.

Además, el encuentro sirvió para conocer las novedades de producto que Ford Argentina tendrá a lo largo de 2017. Las noticias estuvieron a cargo de Sebastián Touron, gerente de Marketing, y Carlos Del Pino, gerente de Ingeniería.

* MONDEO 2017: Se exhibe en el stand de Cariló el restyling del sedán de Ford para el Segmento D (mediano). Se lanzará a la venta este mes, con leves cambios en el diseño externo y novedades más importantes por dentro. Por ejemplo, tendrá un nuevo sistema multimedia con Mirror Screen y adoptará la palanca de cambios inspirada en los modelos de Jaguar y Land Rover: una perilla giratoria que emergerá de la consola central, al poner en marcha el motor. No se esperan cambios en la mecánica.

* KA+: Es la versión sedán del modelo más chico de Ford. El Ka Hatchback estará acompañado a partir de este primer semestre por una variante que se destaca, sobre todo, por su mayor capacidad de baúl. Tiene 447 litros contra 257 del modelo de dos volúmenes. Como el Hatch, también habrá versiones con control de estabilidad.

* S-MAX: Debido a las demoras en los procesos de homologación, es un lanzamiento que viene algo demorado, pero que por fin se lanzará a la venta este invierno. El monovolumen familiar, que comparte plataforma con el Mondeo, volverá a ofrecer en esta segunda generación una combinación de espacio para siete pasajeros, un buen comportamiento rutero y motores potentes.

* ECOSPORT 2017: En Pinamar no se brindaron más datos sobre el restyling de la SUV de Ford para el Segmento B (chico), pero las novedades ya se conocieron durante el Salón de Detroit, en Estados Unidos. La EcoSport 2017 se exhibió primero en ese país como una demostración de su posicionamiento global, pero la prioridad de lanzamiento comercial la tendrá el Mercosur. Llegará con un nuevo diseño exterior e interior, nuevo sistema Sync3 con Mirror Screen y en nuestra región mantendrá la rueda de auxilio colgando del portón trasero. Ford Argentina retiró de sus listas de precios las versiones turbodiesel y 4WD, pero se espera que regresen al mercado con la llegada del restyling. La prensa brasileña informó que la producción en Brasil arrancará en mayo y se espera que poco después llegue a la Argentina.

* OTRAS NOVEDADES: En junio de 2017 se realizará el Salón de Buenos Aires en La Rural y se espera que Ford reserve alguna primicia para esa fecha. Rumores hay muchos, pero sin confirmaciones. Por ejemplo, días atrás se presentó en Estados Unidos el restyling del Mustang, pero la configuración para el mercado europeo -la única que se puede homologar según la normativa argentina- tardará en llegar, porque incluirá detalles diferentes y mejoras en el equipamiento de seguridad. También se esperan novedades para el segmento de los vehículos comerciales.