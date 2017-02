Atlético va a San Jorge Deportes 10/02/2017 Redacción Por una nueva fecha de la Liga Provincial, la Crema buscará esta noche ante el puntero el cuarto triunfo consecutivo. En tanto, el “9” recibe a Racing de San Cristóbal.

Ampliar FOTO ARCHIVO EN RACHA. Atlético no ha parado de ganar desde la reanudación.

Entre este viernes y domingo se disputará la novena fecha de la Liga Provincial de Basquet “Copa Santa Fe”. Por la Zona A, esta noche, desde las 21:30 jugarán Atlético San Jorge vs. Atlético Rafaela. Los conducidos por Gerardo Velazco acumulan 3 triunfos consecutivos y buscarán un nuevo éxito en la casa del líder para seguir de racha y para continuar creciendo en las posiciones de cara a los play offs. Además, por el mismo grupo se medirán Colón de San Justo vs. Gimnasia de Santa Fe, Adeo de Cañada de Gómez vs. Atalaya de Rosario y El Tala de Rosario vs. San Lorenzo de Tostado.

Por el Grupo B se enfrentarán hoy Firmat vs. Sportivo Suardi, Brown de San Vicente vs. Temperley, Colón Santa Fe vs. Atlético Sastre y Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Club Atlético Ceres Unión.

Por último, en la Zona C, en el mismo horario se medirán 9 de Julio de Rafaela vs. Racing de San Cristóbal en el Salón Centenario. El León aún no conoce la victoria y suma 8 caídas consecutivas, con lo cual intentará cortar la mala racha ante un rival que suma 3 triunfos y 5 caídas. También hoy se enfrentarán Sportsmen Unidos de Rosario vs. Sport Club Cañadense y Ceci de Gálvez vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe. Para el domingo a las 20:30 quedó Unión de San Guillermo ante Santa Paula de Gálvez.

Posiciones Zona A: San Jorge 15 puntos; Atalaya 14; El Tala, Gimnasia, Atlético y Colón SJ 12; Adeo 10; San Lorenzo 9.

Posiciones Zona B: A. Sastre, Firmat y Sp. Suardi 13 puntos; Temperley y Colón SF 12; CACU, Brown y Talleres 11.

Posiciones Zona C: Santa Paula y Sport 15 puntos; Rivadavia y Ceci 13; Sportsmen 12; Racing 11; Unión 9; 9 de Julio 8.