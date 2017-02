Ben Hur ante Belgrano, el domingo y miércoles Deportes 10/02/2017 Redacción El partido de ida de la segunda fase se disputará en el Parque el domingo desde las 19:30, mientras que la vuelta va el próximo miércoles a las 17. Ambos podrán contar con hinchas visitantes.

Luego de que el miércoles se confirmara que Belgrano de Paraná será el rival de Ben Hur en la segunda fase regional de la Copa Argentina, lo que se definió ayer fueron los días y horarios de ambos encuentros. El partido de ida se jugará el domingo desde las 19:30 en el estadio Parque con el arbitraje de Darío López, de Arrecifes, mientras que la vuelta se disputará el próximo miércoles desde las 17 en la capital entrerriana. En un primer momento, ambos partidos se iban a jugar sábado y martes, pero se corrieron un día más debido a que los entrerrianos jugaron un día después que la BH su partido de vuelta ante Achirense. También quedó estipulado que ambos encuentros contará con público visitante.

En lo que respecta a lo deportivo, el plantel de Gustavo Barraza iba a realizar ayer un trabajo táctico, pero por cuestiones climáticas no se pudo desarrollar, con lo cual habrá que esperar que el tiempo mejore este viernes para ver si el DT repetirá el mismo equipo que viene de dejar en el camino a Tiro Federal de Rosario. Por el momento, el que está en duda es el defensor Nicolás Besaccia, quien arrastra una molestia en una clavícula. Si no se puede recuperar a tiempo, su lugar sería ocupado por Ezequiel Kinderknetch. El que evoluciona favorablemente del golpe en los izquiotibiales es el atacante y goleador Matías González, una pieza clave en el equipo, lo que no deja de ser una buena noticia para el Negro.



LA OTRA LLAVE

El ganador de esta serie se medirá en la final de la Llave 3 con el vencedor del duelo entre Camioneros de Luján y Sportivo Barracas de Colón, que estarán jugando el primer partido este sábado desde las 17 en la provincia de Buenos Aires.



EL RIVAL

El Lobo volverá a enfrentar a un rival conocido como lo es Belgrano, dirigido por el rafaelino Daniel Veronesse, quien está muy identificado con la BH. Y siempre le ha sido un hueso duro de roer al elenco benhurense. Cabe señalar que ambos se enfrentaron en las semifinales del Federal B pasado, donde los rafaelinos vencieron en nuestra ciudad en los penales luego de haber igualado los 180’ sin goles. Y para esta competencia, el Mondonguero mantuvo la base y es prácticamente el mismo equipo del año pasado, con lo cual será un duro adversario para los de Barraza. Belgrano se impuso a Achirense 1 a 0 en los dos partidos y en el último encuentro alistó a Gustavo Vergara; Gabriel Graciani, Julio Salguero, Gerardo Bruselario y Franco Lozano; Angel Albornoz, Juan Navarrete, Alexis Fernández y Exequiel Comas (Amadeo De Bueno); Franco Chiavarini (Luca Mantello) y Luis Flores (Renzo Morato).