La producción "lo mandó al frente"

Santiago del Moro, conductor de "Intratables", se molestó tras haber sido acusado de censurar a una comunidad indígena en su programa. "No me usen para operar ni para un gobierno ni contra un gobierno", dijo. Lo que se supo, fue que desde la producción habrían manifestado que el tema "no tenía relevancia para el contenido del programa". Mirá un video.

Santiago del Moro abrió anoche "Intratables" con un duro descargo, y visiblemente enojado luego de que se lo acusó de censurar a la comunidad Wichi en su programa.



"Antes de arrancar quiero aclarar. Hay como una campaña en redes sociales diciendo que yo censuré la muerte de 30 Wichis durante el macrismo", dijo. comenzó.



Y agregó "primero, no me usen a mi para operar ni para un gobierno ni contra un gobierno. Yo, la verdad, que como está la cosa, con más del 30 por ciento de pobreza, no le creo a ninguno".



UNA EXPLICACION



De acuerdo a Cadena 3, según el sitio SinCensura, la producción de "Intratables" se habría comunicado por vía telefónica con los dirigentes indígenas y les habrían explicado que la decisión de no poner al aire su temática quedó en manos del conductor, su panel y productores, quienes consideraron que no tenía relevancia para el contenido del programa.