Cuartetero denunciado por ladrón

El cantante cuartetero Carlos "La Mona" Jiménez fue citado a declarar ante la Justicia, tras ser denunciado por plagio del hit "Con lo que yo te quiero", del músico español José María "Chema" Purón, que compuso el tema para el grupo Mocedades.



En diálogo con Radio Mitre Córdoba (replicado por Crónica), la abogada querellante Marta Nercellas dijo que luego de un año y medio de instrucción, quedó acreditado que en 1983 "Chema" Purón con Mocedades grabó la canción "Con lo que yo te quiero", y la registró el año siguiente.



La abogada denunció que "en 1986, la pareja de 'La Mona' (Juana Delseri) y uno de sus músicos, Franco, registraron una canción que titulan 'Por lo que yo te quiero', y cambiaron el 'Con' por el 'Por'. Y tanto la música y la letra son iguales a aquella que grabó Purón".



NO PARECIDA, IGUAL...



La letrada agregó que "sin embargo, cada vez que cede la letra y la canción, se la presenta como un tema propio de 'La Mona'. No hay dudas que se trató de una defraudación. No es que se trata de una letra parecida, es igual".



MILLONARIA DEMANDA



Finalmente, Nercellas también informó que aún no se presentó una demanda por resarcimiento económico pero, de hacerlo, podría tratarse de una "demanda millonaria".



"Por el momento, el juez llamó a indagatoria a los que registraron la canción por el delito de defraudación", agregó la abogada.