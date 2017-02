Explosión en una planta nuclear

Una planta nuclear en el norte de Francia sufrió una explosión. Aunque aún cunda el pánico, no se activaron los protocolos de emergencia ambiental ya a que no hay riesgo de contaminación.



Según informaron las autoridades, cinco personas resultaron "ligeramente intoxicadas" pero no hay ningún herido grave. "Es un incidente técnico significativo, pero no es un accidente nuclear", resaltó un funcionario local a la agencia AFP de acuerdo a una réplica de Diario Registrado.



Las instalaciones, operadas por la firma Electricité de France (EDF), están ubicadas en Flamanville, en la región de Baja Normandía.



Según los medios la explosión no ocurrió en el área nuclear de la planta por lo que equipos médicos se desplazaron al lugar.



Posteriormente, trascendió que el incidente habría sucedido en la sala de máquinas de la central.