Primero Massa, 2ª CFK y 3º Cambiemos

El encuestador Raúl Aragón, de Aragón y Asociados, dijo que el panorama electoral 2017 en provincia de Buenos Aires, "la madre de todas las batallas", "es un escenario que todavía tiene demasiadas indefiniciones como para esbozar teorías sólidas, por ejemplo, aún no sabemos si Cristina Fernández de Kirchner será o no candidata”.



De todas maneras, "suponiendo un escenario donde jugaran las fórmulas Massa-Stolbizer, Carrió-Jorge Macri y Cristina-Scioli o cualquier otro, tenemos mediciones que nos dan primero Massa, segunda CFK y tercero Cambiemos. Varían los porcentajes pero desde hace varios meses esos quedan en las mismas posiciones".



¿Y EN SANTA FE?



Para el encuestador "quien gane del panperonismo -donde incluimos al Frente Renovador- será el más fortalecido para ser candidato a Presidente en 2019. Además, si Cambiemos sale tercero, sería muy malo para Macri en lo que sigue de su gestión. Y otra cuestión a tener en cuenta de Cambiemos, en Santa Fe, no tiene un candidato muy fuerte. Se habla del intendente santafesino José Corral, pero no se sabe aún”.



En esta línea, de acuerdo a la agencia Derf el encuestador agregó que "en Córdoba, De La Sota es hegemónico. Macri podría ganar en Mendoza y tiene algunas otras provincias seguras, pero perdiendo en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, hablamos de una derrota donde está el 60% del electorado".