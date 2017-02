Empezó a entrenar con un recambio grande Deportes 09/02/2017 Mario Cabrera Con varios alejamientos y caras nuevas, y bajo la conducción técnica de Maximiliano Barbero, el León rafaelino comenzó ayer con la pretemporada de cara al certamen liguista. El Profe Daniel Forni no seguirá en la institución.

Ver galería 1 / 3 - FOTOS JORGE BARRERA PRESENTACION. Dirigentes y cuerpo técnico dialogando con los jugadores. REFUERZOS. Mariano Canavessio, Luis Boiero, Juan Caro, Emanuel Chingolani y Marcos Valsagna, los nuevos jugadores del León. CUERPO TECNICO. Agustín Giorgis, Maximiliano Barbero, Matías Massari y Lucas Baralle.

Con varias novedades y nombres que ya no están y otros nuevos que se sumaron, 9 de Julio comenzó ayer en el impecable césped del Coloso con su puesta a punto de cara al certamen oficial de Liga Rafaelina de Fútbol, con fecha de inicio para el 19 de marzo, pero también mirando de reojo lo que será el próximo Federal B.

Bajo la conducción técnica de Maximiliano Barbero, quien continuará dirigiendo al plantel que participará en el torneo doméstico hasta que comience la pretemporada del Federal, que aún no tiene fecha de inicio, unos 26 jugadores pusieron primera junto al Profe Agustín Giorgi. Previamente, con la presencia del presidente Franco Moroni, el dirigente Juan José Peretti, y los Profes Matías Massari y Lucas Baralle, se realizó la presentación formal de Barbero al frente del primer equipo. El dato saliente de las últimas horas es que el Profe Daniel Forni, muy identificado con el club y que ha sido una pieza clave en la preparación de los equipos de los últimos años, finalmente no continuará en la institución al no haber llegado a un acuerdo con la dirigencia por el proyecto deportivo que ya se puso en marcha.

En cuanto a los jugadores que eran del club y que no continuarán este año en la institución son los defensores Damián Arnold y David Cardellino y los volantes César Ordoñez y Lucas Rodríguez. En tanto, de los elementos que no eran de la cantera no siguen el arquero Abraham Reartes y el defensor Germán Guibert, mientras que aún no está definido si seguirá el delantero santafesino Martín Artigue. En cuanto a regresos a la institución, estuvieron presentes el delantero Kevin Muñoz y el defensor Guillermo Acastello, en tanto que el defensor sunchalense Flavio Díaz se sumará a los trabajos el próximo lunes.

Y en relación a las caras nuevas, los que están confirmados y comenzaron su ciclo en el León rafaelino son el defensor Juan Caro, ex Atlético, Peñarol y Ben Hur; los volantes Mariano Canavessio, ex Ben Hur y Peñarol, y Marcos Valsagna, quien proviene de Ferrocarril del Estado; y los delanteros Luis Boiero, ex Peñarol y Ben Hur, y Emanuel Chingolani, ex Ben Hur, Atlético y Libertad de Sunchales. Además, está a prueba el arquero Ignacio Goyén, hijo de Carlos Goyén, quien estuvo jugando en Uruguay y viene de recuperarse de una lesión, y el delantero Carlos Cano, categoría 96 que ha quedado libre de inferiores de AFA de Unión de Santa Fe. También hubo varios chicos de la Reserva y quinta división del club que se sumaron a entrenar con el plantel superior. Con el correr de los entrenamientos, que esta semana será hasta el sábado por la mañana, no se descarta que se sumen más jugadores a prueba.



DESAFIO IMPORTANTE

Maxi Barbero comenzó un nuevo ciclo al frente del León rafaelino. Y en diálogo con LA OPINION, el DT expresó ayer que “es un desafío bastante importante que hemos tomado. Trataremos de colmar las expectativas este año tanto en la Liga como en el Federal, pero lo primero que tenemos es el torneo liguista, que seguramente será el 80% del plantel que estará en el Federal. Hay un plantel renovado, con muchas ausencias de jugadores del club que han tenido ciclos muy buenos, pero también se está haciendo un recambio porque de alguna forma hay que reemplazar a los que han cumplido y con creces. Se está rearmando el equipo, por eso es un proceso largo que comienza con esta Liga para luego ir encarrilándolos para el Federal. Pero lo más importante era empezar con la pretemporada, que nos costó tiempo poder planificarla y ponerla en marcha. De a poco la gente del ‘9’ va a ir conociendo a Maxi Barbero. Ojalá que el trabajo que hagamos se pueda ver reflejado en los resultados, ya que este fútbol es bastante resultadista”, relató con mucho optimismo el joven entrenador, que luego se refirió a los cambios que se dieron en su cuerpo técnico en las últimas horas: “El Profe Forni no llegó a un acuerdo y no va a seguir, con lo cual Agustín Giorgis se hará cargo de la parte física del plantel. Lo habló con Daniel y ambos coincidimos en que hay que seguir para adelante con este proyecto deportivo”. Por último, en relación al Federal B, que aún no se sabe cuándo comenzará, agregó que “sinceramente, no me preocupa. Uno está ansioso también por dirigir Federal B y ver nuevamente la cancha del ‘9’ llena y pelear objetivos. Pero estoy tranquilo entrenando a los chicos de la Liga con la ilusión de hacer un buen papel”.