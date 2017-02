Silvia Muda, el desafío de vivir en Tailandia Información General 09/02/2017 Sergio Boschetto La ingeniera que fue secretaria de Planeamiento del municipio, tuvo otra fugaz visita a Rafaela. Hizo un repaso de los 14 años viviendo en Asia. "A Rafaela la vi enorme".

Ampliar ENTREVISTA. Silvia Muda en diálogo con el autor.

Silvia Muda, es ingeniera en Construcción, rafaelina, funcionaria municipal durante la intendencia de Ricardo Peirone, vive en Tailandia junto a su familia desde hace tiempo. Casi todos los años vuelve a su ciudad a visitar a familiares y sus afectos. Su vida diaria transcurre intentando acostumbrarse a culturas tan diferentes, aunque ya está adaptada a su nuevo mundo asiático.

Hace unos días la encontramos durante el acto de apertura de sobres para la obra del Canal Norte y charlamos con ella.

-Lo saludaste al gobernador Miguel Lifschitz, ¿desde cuándo lo conocés?

-Por el año 1995 o 96, en ese entonces hubo un plan de becas del gobierno vasco, para 25 ciudades argentinas, donde funcionarios municipales pudieran viajar durante 15 días, relacionado con el plan estratégico y las dos ciudades de la provincia de Santa Fe eran Rafaela y Rosario y la casualidad que los dos tenían el mismo nombre (PER), por eso viajé a Rosario.

-¿Qué funciones cumplías en ese momento en la Municipalidad?

-Secretaria de Planeamiento y Medio Ambiente y el hoy Gobernador era Secretario de Obras Públicas de la Intendencia de Rosario.

-¿Cuántos años tan lejos?

-En marzo se cumplen 14 años. ¿Acostumbrada? Si, lo hacés si tenés la voluntad de hacerlo, si uno trata de trasplantar su experiencia de vida a una cultura tan diferente, ahí se te hace difícil. Los afectos siempre quedan y se recuerdan. Es lo único, la familia y los amigos.

-¿Cómo es ese insertarse en una sociedad tan distinta?

-Primero es un desafío, después hablar inglés, porque el tailandés para nosotros es muy complicado de aprender y buscar alguna actividad que te ocupe tu tiempo y esto te lleve a seguir enriqueciéndote como persona.

-¿En qué región del país vivís?

-En Pattaya, es una ciudad costera del golfo de Tailandia, está a unos 134 kilómetros de la ciudad capital, que es Bangkok.

-¿Cómo es un día en tu vida?

-El desayuno temprano, Hugo (su esposo, Berra) sale a trabajar y vuelve por la tarde, yo me generé una rutina con yoga, natación y gimnasia, todos las semanas estudio inglés, formo parte de un club internacional integrado por esposas de gerentes que están en mi misma situación y tenemos un club del libro, del cual estoy a cargo

-¿Allá no podés ejercer tu profesión?

-No, hay una protección muy fuerte, cosa que estoy de acuerdo, del profesional tailandés, esto es así, si un extranjero tiene una profesión que cualquier profesional de allá lo pueda hacer, ese foráneo no lo puede hacer, excepto que rindas en tailandés escrito y oral, lo cual es prácticamente imposible. En nuestro país se habla siempre de inflación, inseguridad y corrupción. En Tailandia se vive la corrupción, nosotros nos asustamos de lo que sucede acá, pero hay que viajar para ver lo que es, allá asusta porque la corrupción está metida en el tejido social. Un ejemplo bien sencillo: cualquier cosa que se compre, no hay un solo precio a la vista, entonces si ven que la persona es extranjera, el precio aumenta cuatro veces.

-¿El recuerdo del tsunami quedó en la memoria?

-Eso fue el 26 de diciembre del 2004, fue en el sur del país, que a nosotros como estamos en el golfo, nos protegió y no lo sufrimos directamente, lo que no quiere decir que el efecto social, el impacto fuera terrible.

-¿Volverán a Rafaela?

-Si, cuando mi esposo termine su período de trabajo, pegamos la vuelta.

-¿Cómo la ves a Rafaela?

-Enorme, creció mucho, pegué una vuelta por el sur de mi barrio (Mosconi) y me cuesta creerlo, lo que hoy son todos barrios, cuando estaba en la Municipalidad eran loteos.

-¿Hoy Tailandia es un lugar turístico importante, incluso de nuestra zona?

-Lo noté , hay muchas más posibilidades de los argentinos de llegar, creo que eso lo favorece en la posibilidad de pagar en cuotas el pasaje, caso contrario es un viaje muy costoso.