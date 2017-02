Louvre: atacante dice que actuó por su cuenta Internacionales 09/02/2017 Redacción Leer mas ...

PARIS, 9 (AFP-NA) Por Sofia Bouderbala à Paris et Samer Al-atrush au Caire. - El hombre que el viernes atacó a militares junto al museo del Louvre en París fue "formalmente identificado" como Abdalá El Hamahmy, asegura que actuó por su cuenta, sin ser guiado por el grupo Estado islámico (EI), indicó este miércoles una fuente cercana a la investigación.

El Hamahmy, egipcio de 29 años, explicó haber actuado "por cuenta propia", "sin haber recibido órdenes del grupo Estado Islámico" cuando entró en el Carrusel del Louvre para, en sus palabras, llevar a cabo una acción simbólica contra Francia -degradar obras del museo- en respuesta a "los bombardeos de la coalición internacional contra los hermanos en Siria", según la misma fuente.

Esta versión contradice totalmente su actuación cuando llegó al museo, con un machete de 40 centímetros en cada mano, en dirección a los militares, al grito de Alá Akbar (Dios es el más grande, en árabe). A ojos de los investigadores, el sospechoso "asume una cierta adhesión a las tesis del EI".

Gravemente herido por disparos de los soldados, el lunes comenzó a hablar con los investigadores, pero su estado de salud se agravó mucho el martes, por lo que se suspendió su detención provisional.

El agresor pertenece a una familia egipcia relativamente acomodada, y lleva una vida de directivo de empresa en Emiratos Arabes Unidos. Nada parecía predestinarlo a realizar este ataque.

Tenía todo para forjarse una exitosa carrera en su rico país de residencia pero, llegado el 26 de enero a Francia desde Dubái con visado turístico, el egipcio pasará a la historia como el atacante del museo más frecuentado del mundo, un acto calificado como "terrorista" por las autoridades.

Hirió levemente a un soldado en la cabeza pero fue repelido por otro que alcanzó a dispararle, hiriéndolo de gravedad en el abdomen.

Un escenario impensable para su padre, un alto mando de la policía egipcia jubilado. Reda El Hamahmy describió a la AFP a "un muchacho común" de 1,65 m al que no imaginaría atacando a "cuatro guardias" armados. Nunca mostró signos de radicalización.

Para él, su hijo, ejecutivo en Sharjah, uno de los emiratos más conservadores, se encontraba en viaje de negocios en París, que finalizaría con una visita al Louvre.

Su joven esposa, embarazada de su segundo hijo, se encuentra actualmente en Arabia Saudí.

El expolicía no tuvo más noticias de su hijo desde el viernes, y no se explica los tuits de un tal Abdalá El Hamahmy citando un versículo del Corán que promete el paraíso a quienes mueren combatiendo por Dios. U otro que reza: "sin negociaciones, sin compromiso, firmeza y sin retirada".