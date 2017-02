Cerró el proceso de siembra con las consecuencias lógicas

La Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción emitieron el informe semanal sobre clima y cultivos del centro – norte de la provincia, basado en el Sistema de Estimaciones Agrícolas. El mismo indicó que, de acuerdo con las condiciones climáticas, los sistemas productivos presentaron distintos y desiguales grados de recuperación.

La mayor actividad y movimiento de equipos y máquinas se concretó en el proceso de siembra y resiembra de soja de segunda, sorgo granífero y maíz de segunda y en las aplicaciones, monitoreos, seguimientos y controles de los cultivos.

Dichas actividades fueron realizadas sin grandes inconvenientes y en muy pocos sectores limitados o condicionados por el estado del piso y de los caminos secundarios o terciarios intransitables, hasta que se concretaron los pronósticos de lluvia.

A posteriori las tareas fueron de monitoreo y seguimiento, dando por finalizado todo proceso de siembra y resiembra

En cuanto a los cultivos, el paso de un frente de tormenta con ocurrencia de precipitaciones condicionó y detuvo el proceso de cosecha de girasol, que se encontraba a días de su finalización. Se estimó un rendimiento promedio entre 16 a 18 qq/ha para esta campaña 2016/2017.

Los cultivares que aún no se han cosechado presentaron secuelas muy marcadas por los eventos ocurridos; observándose lotes con sectores encharcados y zonas topográficas bajas totalmente anegadas, volteo o caída de plantas (por vientos y suelos saturados o sobresaturados), con ataques de loros y palomas, que con el transcurso de los días aumentaron el deterioro condicionando la decisión de cosecharlo o no.

En cuanto al maíz temprano, en función de cada situación o explotación agropecuaria, en respuesta al período muy húmedo que soportaron y a las posiciones topográficas de los lotes se observó un amplio rango de afectación y de estado general de los cultivares. Las buenas condiciones climáticas de la semana permitieron que el proceso de picado – rollos (autoconsumo) se desarrollara a pleno, estimándose que un 28 % del área sembrada fue con dicho fin, cubriendo una etapa de reserva para las diferentes cuencas lecheras y ganaderas en el área de estudio, con un rendimiento promedio entre 10 a 12 metros/bolsa/ha, con buena calidad de lo obtenido, pese a que las expectativas eran mayores. El resto del área sería destinado a grano comercial.

En pocos lotes, los más avanzados, se comenzó con el proceso de cosecha, con rendimientos promedios obtenidos entre 70 a 83 qq/ha. Se estimó una pérdida, mortandad de plantas, por los excesos hídricos de 14.800 ha, representando aproximadamente un 20% de la superficie sembrada.

En tanto el maíz tardío (de segunda) fue el cultivo que padeció y soportó la secuencia de eventos climáticos (precipitaciones) en mayor proporción, porque la ocurrencia se produjo en su período óptimo de siembra, el cual fue variando y ampliándose con el transcurso de los días.

Se estimó una intención de siembra de 100.000 ha y ante lo ocurrido y todas las complicaciones generadas, cerró el proceso de siembra con una superficie aproximada de 86.000 a 88.000 ha, presentando áreas y sectores resembrados.



APURANDO LA SOJA



En cuanto a la soja de primera, continuó el desarrollo de los cultivares sin inconvenientes, bajo condiciones ambientales óptimas que generaron escenarios y reacciones favorables de un porcentaje de los cultivos que soportaron los excesos hídricos.

Se observó escasa presencia de plagas, solo en pocos lotes de megascelis y oruga medidora, realizándose los tratamientos y controles en el momento de su detección.

En los distintos departamentos se continuaron concretando aplicaciones para control de malezas como yuyo colorado, sorgo de alepo y rama negra, que no dieron tregua y resistieron, observándose en distintos lotes el grado de eficiencia de las mismas.

Se estimó una pérdida (mortandad de plantas) por los excesos hídricos de 101.200 ha, representando aproximadamente un 11,5% de la superficie sembrada.

Respecto de la soja de segunda, en la semana se han realizado, en los lotes y sectores que sufrieron encharcamiento – anegamiento, las últimas tareas de siembra y resiembra y continuaron las aplicaciones para control de malezas, suspendidas ante los eventos climáticos ocurridos.

Se estimó una pérdida (mortandad de plantas) por los excesos hídricos de 72.100 ha, representando aproximadamente un 14 % de la superficie sembrada.

Finalmente, los cultivares de sorgo granífero se han desarrollado normalmente sin inconvenientes bajo buenas condiciones ambientales, con buen crecimiento y desarrollo, con uniformidad de lotes y buenas estructuras de las plantas.

Presentaron una amplia gama de estadios fenológicos que fueron desde germinación hasta comienzo de floración. Dicha situación fue dada por la amplitud y flexibilidad que posee el cultivo, encontrándose lotes en llenado de grano y otros en emergencia sobre rastrojo de girasol.

También como el resto de los cultivos han sufrido diferentes grados de afectación en relación directa a la topografía de los lotes.