Licencia de Conducir: habrá facilidades a adultos mayores Locales 09/02/2017 Redacción AYUDA EN EL MANEJO DE PC EN CUATRO CENTROS TECNOLOGICOS BARRIALES

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD PRUEBA TECNOLOGICA./ El test se hace con una computadora y no todos saben manejarla.

A partir de la próxima semana, la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela pone a disposición un espacio específico en cuatro Centros Tecnológicos Barriales (CTB) para brindar asistencia y orientación en el uso de computadoras para facilitar el trámite de obtención de la licencia de conducir.

Desde el programa "La ciudad en tu Barrio" a cargo de la Subsecretaria de Gestión y Participación cuya titular es María Julia Davicino, se logró que dos capacitadoras estén presentes diferentes días de la semana en cuatro CTB para que la gente se acerque, aprenda a utilizar la herramienta, pueda conocer en profundidad el manual y practicar con el simulador.

Recordemos que para la obtención de este trámite, el interesado debe aprobar el examen teórico que se realiza a través de una aplicación web en las oficinas de Licencia. Esta disposición se presenta compleja, fundamentalmente, para los adultos mayores y todas aquellas personas que no tienen facilidades con el uso de la computadora.

"La idea es que a través de nuestros Centros Tecnológicos Barriales podamos facilitar, ayudar al vecino que quiera obtener su licencia de conducir. Para los adultos mayores hemos dispuesto un box de atención exclusiva con una persona que los ayude a manejar la computadora en el momento de rendir el examen teórico, y hemos extendido el horario, pero ahora vamos más allá y ayudaremos en el manejo de las computadoras", explicó el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira.

También expresó: "Nuestro objetivo es ayudar a todas las personas que no son nativos digitales en la realización del trámite de la licencia porque no queremos que la tecnología sea un obstáculo sino una herramienta que a ellos también les facilite la vida".

"Vamos a aprovechar cuatro CTB que tenemos en la ciudad para que un facilitador los asesore y ayude en la práctica anterior al examen en un simulador para que puedan salvar dudas y no tengan dificultad a la hora de su resolución", finalizó el funcionario.



CTB.

Los cuatro espacios disponibles son: los días martes en la vecinal del Pizzurno de 8 a 10, y Guillermo Lehmann de 18 a 20; los miércoles de 8 a 10 en 9 de Julio y los jueves de 18 a 20 en el Central Córdoba.