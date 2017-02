Según Enrico "no hay leyes" SUPLEMENTO RURAL 09/02/2017 Darío H. Schueri Por lo tanto no se puede accionar en estos casos, tal como lo propuso el recientemente designado secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni.

Ampliar FOTO ARCHIVO CANALES. ¿Qué hacer en estos casos?

El flamante secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Juan Carlos Bertoni, anunció que aplicarán multas y decomisarán maquinarias, además de la clausura de las canalizaciones ilegales o clandestinas. Las declaraciones las realizó en un medio del sur provincial ante el acuciante panorama que se vive en el departamento General López por el desborde de la laguna La Picasa que inunda miles de hectáreas.

El senador por dicho Departamento, Lisandro Enrico, señaló sobre el respecto que "hoy la Provincia no tiene una herramienta legal para hacer lo que plantea Bertoni, que sí la tiene Córdoba donde estuvimos la semana pasada con la Policía Ambiental que interviene en estos casos".

Enrico puso como ejemplo un caso personal donde, explicó, "para poder parar una obra que se había hecho en un FFCC que afecta a dos o tres comunas tuve que hacer una acción de amparo". El senador radical oriundo de Venado Tuerto insiste en que "en el Estado santafesino no hay mecanismos de denuncia y sanción para actuar ante casos así; si Bertoni lo quiere hacer tendrá que contar con una legislación que lo ampare, porque hoy en la Provincia no hay más que un mecanismo de solución de controversias, tipo mediación que para estos casos no es lo adecuado".

Precisamente, Enrico logró que el año pasado la Cámara de la que forma parte dé media sanción a la modificación de la Ley 12.081/2002 que versa sobre el régimen de resolución de situaciones conflictivas e inmediata eliminación de los efectos originados por obras menores, obras hidráulicas no autorizadas u otras obras, en los casos que alteren o modifiquen el escurrimiento natural de las aguas y causen un daño real o previsible. Básicamente el legislador prevé sanciones y la acción inmediata de la Provincia, tal como lo plantea Bertoni.