Inundaciones, esperanza, desesperanza SUPLEMENTO RURAL 09/02/2017 Redacción TESTIMONIO

Ampliar FOTO ARCHIVO DRAMA. Teresita Rossetti aportó su visión sobre las consecuencias de las inundaciones en los campos.

Esta semana recibimos una carta de lectores de Teresita Rossetti, productora de la zona, quien dio su testimonio de los inconvenientes ya históricos que debe sortear la actividad rural. Debido al tenor de la misma decidimos incluirla dentro del Suplemento Rural, un aporte invalorable que nos permite profundizar en la principal problemática del momento.

Con el título “Inundaciones, desesperanza, esperanza”, a continuación transcribimos el mensaje de Teresita:

“Nuestros bisabuelos y abuelos llegaron un día a estas tierras, pobres, con muy pocos enseres; pero con el viejo baúl cargado de ilusiones y valores. Amor a la tierra, voluntad, solidaridad, fortaleza, respeto -sobre todo a la palabra empeñada-. Trabajaron de sol a sol, levantaron su casa, compartieron alegrías y también muchas tristezas. Sabían del “bien común”, de la unión para lograr metas. No tenían instrucción pero sí la sabiduría de la dura vida que les tocó.

Un siglo y medio después, los nietos, los bisnietos y tataranietos de esos inmigrantes despertaron una mañana de enero de 2017 y al mirar sus campos expresaron con dolor lo mismo que un día escribió el gran poeta rafaelino Mario Vecchioli:

´Nada.

Sólo ese inmenso mapa desierto, alucinante, de tierras anegadas. Y agua y agua…

…postes, raíces, troncos, ramas, emergen sobre el plano líquido en una casi imploración humana.

Aquí estuvieron los feroces campos! Aquí, ahora, la soledad… un silencioso grito de impotencia…´

Esta inundación, más allá de los cambios climáticos y otras causas (falta de mantenimiento de caminos: limpieza de alcantarillas, zanjas, etc, responsabilidad de las comunas y los municipios) es consecuencia de falta de obras hídricas.

Más de 30 años de democracia, con inundaciones cíclicas cada vez más graves, ¿a nadie de los distintos estamentos políticos se le ocurrió atender la problemática desde una perspectiva integral?

El canal Vila – Cululú (a cuya cuenca pertenezco) merece una urgente y seria refuncionalización que beneficie a todos para que nuestras tierras vuelvan a ser productivas y no se conviertan en lagunas de retardo. El Comité de Cuenca Castellanos Sur también debe pensar en lo que no hizo y ejecutar obras menores teniendo en cuenta el bien común y no el oportunismo de algunos. Reclamo la limpieza de un canal secundario (no clandestino) que nace en mi campo, desde hace mucho tiempo, y no recibo ninguna respuesta. Me consta también que el presidente comunal efectuó dicha solicitud.

Es fundamental y urgente la planificación y ejecución de obras integrales, con la participación de personal idóneo, profesionales prestigiosos y honestos en asuntos hídricos (no personas que hagan valer sus mezquindades y sálvese quien pueda), para recuperar una de las regiones más productivas de la provincia. Esta zona del centro santafesino genera materia prima –leche, carne, granos- que luego procesan las plantas industriales de la región generando puestos de trabajo, alimento para el mundo y divisas para la provincia y la nación.

¡Cuántas pérdidas con tanta agua acumulada durante tanto tiempo! ¿Piensan quienes tienen poder de gestión y decisión en los tambos que se cierran, la cosecha que se pierde, los animales que se mueren, las familias que quedan sin trabajo?

Los diputados, senadores del departamento Castellanos y la Provincia, en su mayoría -no todos porque existen excepciones- recorren el mismo y participan de eventos sociales que se realizan (la fiesta de la papa frita, del huevo frito, del castillo inflable, etc). Me parece muy bien la participación ciudadana, pero me pregunto: durante el traslado a las distintas localidades, ¿no observan el estado de deterioro y abandono de muchos caminos rurales, algunos aledaños a la ruta? Terminan afectando el paso natural del agua, son intransitables para las personas que viven en el campo, para el paso de las máquinas agrícolas, los transportes de la leche, hacienda y granos. ¿No preguntan a los productores agropecuarios necesidades y/o problemas que padecen?

Ahora que la situación es desesperante recorren, miran, filman, hacen reuniones, promesas. Nunca se acercaron tanto los representantes del gobierno provincial para dialogar con los damnificados, integrantes de comunas y comités de cuencas como ahora. Celebro este diálogo, bienvenido sea. Pero mi desesperanza después de reiteradas inundaciones y pérdida es tan grande que temo que no se concreten las obras. Les pido que no me desilusionen, no quiero que oficien de psicólogos. Quiero creer en ustedes, por eso les ruego honestidad, gestión, compromiso, obras que beneficien a todos y no sólo a algunos.

Hoy al frente de la mayoría de las unidades productivas hay gente joven, muchos de ellos profesionales idóneos en la tarea que realizan. No merecen la indiferencia de quienes perduran años en el poder, o en distintos cargos políticos y que además muy poco saben de lo que es trabajar bajo las inclemencias del tiempo.

Sres. políticos: tengan el auténtico valor cívico que debe poseer el funcionario público, que llegó al cargo por el voto de la gente, y su labor es remunerada con dinero que también aporta el campo. Cumplan con su deber que es cuidar los asuntos públicos. La solución del tema hídrico es política de Estado. No aniquilen la esperanza de las generaciones jóvenes. Porque como decía el general San Martín “no queremos políticos de café”. Este es un año electoral, pongan el tiempo, la energía, la inteligencia, en la solución de los graves problemas hídricos.

Es tiempo de hechos, no palabras. La mansedumbre del chacarero se está acabando, pero su memoria sigue almacenando frustraciones.

Unidos por la desgracia seguiremos reclamando lo que nos corresponde; porque peticionar es un derecho que nos otorga la Constitución Nacional y queremos salvar el campo”.