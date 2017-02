Atención restringida en los bancos durante hoy y mañana

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ratificó que durante hoy y mañana realizarán asambleas que afectarán la atención al público, en reclamo de la efectivización del aumento salarial acordado con las entidades financieras.

"Mañana y el viernes habrá asambleas. Serán durante las dos últimas horas de atención al público, con lo cual, se cerrarán las puertas", comentó a LA OPINION Jorge Romera, el titular de La Bancaria en nuestra ciudad.

El sindicalista recordó en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que "el 23 de noviembre pasado se había hecho una convocatoria para discutir salarios para el primer trimestre del 2017, a cuenta de lo que sería todo el acuerdo anual. A esa mesa se sentaron ABAPPRA, ADEBA, ABE y ABA (las dos últimas, de bancos de capital extranjero). Se acuerda con ABAPPRA -que es el 60% de todos los bancos- y con ADEBA -que son los bancos privados de capital nacional. Se firma el acta y se lo lleva al Ministerio de Trabajo para que lo homologue. Pasa el tiempo y no se termina homologando, le piden a las Cámaras que no se pague, y estas le hacen caso. Nosotros vamos a la Justicia y le nos da la razón y dijo que debían abonar lo acordado".

"Nuestra paritaria es testigo de las otras paritarias que van a venir y no les conviene", dijo Romera y agregó: "por eso, todos los dardos van dirigidos a nuestro Secretario General, que es el único que dice lo que está mal".

"Este acuerdo, que marca un 23,1% como máximo, es más de lo que pretende el Gobierno. Acá está en juego la cifra que se acuerda", indicó y manifestó que "en las últimas dos horas, habrá asambleas en cada banco, con cierre de operaciones. El Secretariado General, convocó a un plenario de Secretarios Generales para el lunes y determinar un paro general para cuando crea oportuno", completó.

En declaraciones a radio El Mundo, Palazzo resaltó que el 7 de marzo próximo "los bancarios saldremos a la calle y acompañaremos la movilización de la CGT".

El conflicto con La Bancaria se desató luego de la decisión del Gobierno nacional de frenar el acuerdo salarial firmado en diciembre, que disponía una mejora de 24% para sólo tres meses, cuando el Poder Ejecutivo pretende que las subas no superen el 18%.

El acuerdo establecía el pago de una suma no remunerativa de $8.000 que se debía pagar antes del 31 de diciembre último para compensar la inflación a trabajadores con sueldos inferiores a $ 25.000.

Otra suma de $ 10.000 era a los trabajadores cuyos salarios se hayan ubicado en promedio entre $ 25.000 y $ 35.000; y cobrarán 12.000 pesos quienes hayan registrado sueldos superiores.

El acuerdo también disponía de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integrarán como una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionar un 10% de todas las

remuneraciones.