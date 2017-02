Ogier, favorito en Suecia Deportes 09/02/2017 Redacción RALLY MUNDIAL

Ampliar FOTO ARCHIVO SEBASTIAN OGIER. El vigente campeón se impuso en la primera fecha.

Con Volkswagen retirado del Mundial de Rallies (WRC) después de dominar la prueba durante cuatro años consecutivos, las posibilidades se abren para todos los equipos en el Rally de Suecia, que se disputa desde este jueves al domingo. Los equipos Toyota, Hyundai y Citroën tratarán de dar caza a M-Sport, cuyo piloto francés Sébastien Ogier, vigente campeón mundial, se llevó en enero la primera prueba de la temporada, el Rally de Montecarlo. "Hemos protagonizado un debut brillante, pero los cuatro constructores tienen potencial para conseguir la victoria", apuntó en un comunicado el jefe del equipo británico, Malcolm Wilson. "El Rally de Suecia es un evento aparte, pero también una prueba en la que históricamente hemos obtenido muy buenos resultados. Sébastien la ha ganado tres veces, lo que resulta increíble para alguien que no es escandinavo", explicó. "Podemos creer, sin presumir, en nuestra capacidad para lucha por el podio una vez más", abundó Wilson. En efecto, antes de que Volkswagen, victoria tras victoria, se adueñase de esta prueba -la única 100% invernal del calendario-, M-Sport hizo lo mismo hasta en seis ocasiones entre 2006 y 2012.

Ogier, por su parte, totaliza tres de las cuatro victorias no escandinavas en esta carrera, las de 2013, 2015 y 2016 (más una en 2012, al volante de un Skoda, en la categoría s2000, la actual WRC2). Lo que no implica necesariamente que el cuatro veces campeón del mundo vaya a alargar su dominio esta temporada, toda vez que la reglamentación ha cambiado (motores más potentes y vehículos más ligeros) igualando las condiciones de todos los participantes. "Es una prueba que me encanta y de la que esperamos velocidades increíbles sobre la nieve y el hielo, que se van a incrementar este año con los nuevos coches", explicó Ogier en otro comunicado. "Esto significa que no habrá margen de error y que tendremos que ser muy precisos. Cada segundo cuenta", concedió.

Sólo hay otro de los participantes de la edición de este año que haya ganado con anterioridad en Suecia, el finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota), segundo en Montecarlo por delante del compañero de equipo de Ogier, el estonio Ott Tanak. El belga Thierry Neuville (Hyundai), líder de la primera manga de la temporada hasta el sábado -cuando un error en la última especial le condenó-, el español Dani Sordo, también de Hyundai, o el británico Kris Meeke (Citroën) deberían terminar igualmente en los primeros puestos.

La edición 2017 del Rally de Suecia se celebrará al noroeste del país, cerca de la frontera con Noruega, alrededor de la ciudad de Torsby, y cambia más de la mitad del recorrido con respecto a la edición anterior, cuando la nieve obligó a acortar la ruta. La prueba arranca este jueves con la tradicional súper especial de Karlstad: 331 kilómetros cronometradas sobre la nieve y el hielo de carreteras suecas y noruegas.