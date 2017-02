Cambios en el reglamento Deportes 09/02/2017 Redacción La ACTC presentó el reglamento deportivo 2017, que cuenta con pequeñas novedades con respecto al del año pasado.

Ampliar FOTO ARCHIVO MODIFICACIONES. Se realizaron algunos cambios en el reglamento del TC para este 2017.

En las últimas horas, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) presentó en sociedad el reglamento deportivo 2017 del Turismo Carretera, que no cuenta con grandes variantes con respecto al del año pasado.

La más importante para el público será la reducción de los quintos clasificatorios. La merma en la cantidad de inscriptos hizo que a partir de este certamen las tandas clasificatorias se dividan en cuartos (tercios en el TC Pista), que serán ordenados de acuerdo al resultado del puntaje del 2016 más los puntos obtenidos en el presente torneo. Carrera tras carrera, el orden de los cuartos se irá modificando, tal cual se viene haciendo desde hace varios años.

Esta variante hará que la actividad del viernes (y posiblemente la del sábado también) se inicie más cerca del mediodía, y no por la mañana, como venía sucediendo.

Por otro lado, se amplió la cantidad de neumáticos nuevos a comprar por carrera (6, desde mitad del año pasado eran 4 como máximo), debiéndose adquirir todos de manera obligatoria. Se mantiene el número de compuestos a resellar (4).

Con respecto a la tanda de entrenamientos, se determinó que “Todo piloto causante, a criterio del comisariato deportivo, de la colocación de la bandera roja, no podrá seguir entrenando en esa tanda”. Además, en momento de la aparición de dicha señalización, los vehículos que se encontraban en pista “se mantendrán en régimen de Parque Cerrado, sobre la pista”.

Además, se agregó al reglamento el artículo 2 inciso 13, que establece que “Todo piloto que cometa una maniobra culposa, antideportiva o intencional, en perjuicio de un piloto integrante de la Copa de Oro, será pasible de una sanción de exclusión por parte del Comisariato Deportivo, quienes podrán elevar, a su criterio, si así lo consideran por las circunstancias del hecho, a la CAF de la ACTC para su evaluación”. Este artículo, si bien ya se venía implementando, no existía en el reglamento como tal.